Suárez asegura que el gobierno trabaja en los presupuestos de 2017 y 2018

Tras asegurar la pasada semana que faltaban “algunos flecos” en la redacción de los presupuestos, el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, avanzó ayer que su equipo ya trabaja a la par en los de 2017 y 2018. Así, el regidor municipal aseguró que la intención del gobierno es llevar ambas cuentas a una misma sesión plenaria “para que dea tempo a que no 2017 se poida salvar a oferta de emprego público e incrementar o cadro do persoal do Concello, así como a capacidade de investimento”, señaló.

Con todo, Suárez evitó pronunciarse en cuanto a la fecha de presentación de los nuevos presupuesto “porque logo pasa o que pasa” e indicó que “traballaremos para que sexa posible” presentarlos este mismo año.

El alcalde ferrolano explicó que ahora mismo se trabaja sobre el borrador con las inversiones que se pretendían llevar a cabo y una memoria, que meses atrás se presentó a los grupos de la oposición para que estos hiciesen sus aportaciones. “Non seu momento non se fixo ningunha achega pese a instar a facelo e traballamos sobre ese documento para tratar de regularizar os orzamentos de 2017 e xestionar un proxecto de 2018 que poida mudar significativamente esta cidade”, añadió.

Con respecto al capítulo 1 de ese proyecto de cuentas, referente al personal, Jorge Suárez aseguró que “está o suficientemente traballado como para recoller as novas disposicións na Ley de Presupuestos Generales del Estado que permite incrementar o cadro de persoal do Concello, o que vai facilitar un acordo coas organizacións sindicais”, explicó, al mismo tiempo que aclaró que la norma no establece un número exacto de puestos a cubrir, “pero permite incrementar o número suficiente para cubrir necesidades que en moitos departamentos son xa perentorias como Benestar Social, Estatística ou Biblioteca”.



Plaza de Armas

En referencia a la remodelación de la plaza de Armas, cuya adjudicación de contrato de servicios se realizó el pasado mes de mayo, Jorge Suárez indicó ayer que “estamos pendentes” del contrato solicitado a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta, al mismo tiempo que “confiamos en que non vai haber ningún tipo de problema porque realmente si que se nos comunica que non vai haber impedimento á construcción desta praza”.

Sobre los plazos de licitación del proyecto, el regidor municipal asegura que se trata de un proceso “vinculado ao tema orzamentario” y dejó claro que la intención del gobierno municipal es incluir en las cuentas de este año una pequeña consignación para poder abrir el proceso de concurso.

“Ahora hai que axustar ao 2017 as cantidades realmente gastadas e ver, no que queda de ano, as posibilidades de investimento que hai. A praza está valorada en máis dun millón de euros e, evidentemente non vamos a consignar esa cuantía para dous meses de orzamentos, senón que a distribuiremos no gasto plurianual 2017/2018”, indicó Suárez.

Con respecto a la reciente polémica surgida por la instalación del escenario de los conciertos de la plaza de España horas antes de que se celebrara la mesa de contratación, el alcalde aseguró que se trata de “unha cuestión menor”, que se ha abierto una investigación y que no se contempla la posibilidad de imponer ninguna sanción porque “a única posible sería por unha ocupación do espazo público de xeito irregular, pero é unha cuestión que non ten relevancia se non hai irregularidades flagrantes, como é o caso”, explicó.