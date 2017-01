Suárez afirma que no han sido un ejemplo de lo que debiera ser la clase política

El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, quiso dar ayer su primera rueda de prensa del año para hacer, entre otras cosas, un balance de lo ocurrido y logrado en la ciudad el pasado 2016 y marcar los objetivos de cara a este 2017.

Suárez quiso comenzar por las críticas, ya que aseguró que “non fumos un bo exemplo do que debería ser a clase política” en referencia al “ano convulso en canto ás relacións entre os grupos municipais”. El regidor municipal manifestó llegar con ánimos renovados por lo que hizo un llamamiento a todos los grupos “e a nós mesmos a manter un pouco máis a tranquilidade para poder desenvolver proxectos e antepoñer os intereses da cidadanía aos propios da clase política”.

Con todo, para Suárez el 2016 trajo aspectos muy positivos que quiso resaltar. Uno de esos logros fue en materia de Urbanismo, con proyectos como el de la plaza de Armas, aunque también ocurrió “algo que non desexábamos que foi a súa paralización”. Pero, a pesar de esto, lo calificó como un gran avance ya que fue abierto a la ciudadanía; “que fose feito a través dun concurso público faino moito máis plural e transparente”.

Al mismo tiempo, aseguró que poseen un informe técnico que avala que la plaza se puede hacer sin aparcamiento, por lo que no sería un requisito imprescindible para la reforma.

La accesibilidad fue otro de los puntos que quiso destacar junto a distintas obras de urbanización. “Investíronse máis de 350.000 euros en execucións subsidiarias que estaban a punto de ser derruidas para a protección e seguridade da cidadanía e agora creo que xa non é tempo de demoler senón de construir e nos vindeiros orzamentos, cos proxectos xa feitos, creo que poderemos acometer grandes obras no 2017 como é a pasarela de Santa Mariña, o Mercado de Caranza ou o centro comercial Portanova”, explicó.

Otra de las actuaciones a las que no renuncia el actual gobierno es al proyecto histórico de abrir Ferrol al mar. “Se anunciará no seu momento, pero hai un principio de acordo de acometer, canto menos un tramo de muralla, un proxecto de demolición estando dacordo tanto Navantia, como Defensa, como Concello e incluso coa colaboración da Deputación –sería o tramo que vai dende o pabellón de Batallóns ata o enreixado que está xa aberto da gardería propiedade de Defensa–”, señaló, al tiempo que agradeció la predisposición tanto de la Armada como de Navantia.

La concejalía de Cultura y Educación fue otro de los puntos destacables ayer por Jorge Suárez debido al desarrollo de acuerdos “que nunca antes foran explorados”. Hizo especial referencia a la recuperación del Ateneo Ferrolán como edificio histórico y al estrechamiento de lazos con la Universidade, lo que dará lugar a nuevos convenios “como é o que vai permitir este ano manter a clínica de Podoloxía do hospital Naval, un exemplo pioneiro de formación e servizo á cidadanía”.

La inminente constitución de la Comisión Permanente y las asambleas de barrio fueron otro de los logros que quiso recordar el regidor municipal, así como la recuperación de la Policía de Barrio, “que xa estivo este ano en Recimil e que esperamos desenvolver en máis barrios este ano”.

Las mejoras acometidas en el Castillo de San Felipe y su entorno, algo que en opinión de Suárez, “vai ser un punto de referencia para volver a acceder á candidatura de Ferrol ao Patrimonio da Humanidade” y el acondicionamiento de varias entidades vecinales y viales en las zonas rurales, fueron otros éxitos alcanzados. “Levaban décadas demandando isto porque algúns xa non eran pistas senón corredoiras, polo que o pasado ano foron aglomerados 20 camiños”, recordó ayer el alcalde. n