Los socialistas piden que el tramo de autopista entre Ferrol y Santiago tenga carácter gratuito

La secretaria xeral del PSOE local y portavoz municipal, Beatriz Sestayo, presentó ayer una iniciativa que su formación elevará al pleno de mañana además de proponerla más allá del Palacio Municipal. Se trata de la petición de gratuidad del tramo de autopista entre Ferrol y A Coruña –4,50 euros–, una demanda que no solo se presentará a modo de moción sino que formará parte de una iniciativa de recogida de firmas en distintos puntos de la ciudad –se pueden recoger en las dependencias del PSOE y se harán llegar a los distintos barrios– y a través de change.org.

Sestayo llamó la atención sobre el hecho de que Ferrol “é unha cidade discriminada nos orzamentos da Xunta e do Goberno central, e non se aceptaron ningunha das enmendas propostas polo PSOE”. Así, en una situación en la que, dijo la edil, la situación demográfica continúa empeorando “as comunicacións son un pilar básico para a prosperidade dunha cidade”. Por eso, reclama la gratuidad de la autopista, que, además, indicó, “está amortizada a costa do paso de persoas entre espazos públicos, cun beneficio infinito para determinados intereses privados”.

Desde el partido socialista se llama a la “movilización da xente porque a solidariedade nunca está baseada na discriminación dun territorio sobre outro”.



Comparativa

El secretario de Organización del partido, Enrique Barrera, incidió en la necesidad de mejorar las comunicaciones para ser más competitivos, por lo que Ferrol y su área metropolitana necesitan el mismo trato que se ha dado a otros tramos de la autopista y a distintos puntos no solo del sur de Galicia sino a distintas zonas de España. Así, se refirió a que “Ferrol e o conxunto da súa área metropolitana pide o mesmo trato que se da á zona de Vigo” y apuntó que hay precedentes de tramos gratuitos en zonas como la AP-68, entre Cenicero y Logroño, la AP-7 desde Villafranca del Penedés Sur hasta Ulldecona, la AP-2 entre Alfajarón y Fraga o la AP-69, entre Zaragoza y Gallur.