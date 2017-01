Los sindicatos de Navantia inician sus medidas de presión prohibiendo las horas extras

El comité de empresa de Navantia ya ha iniciado los actos de protesta que anunciaron esta misma semana como respuesta al silencio de la empresa sobre la ejecución de la sentencia del Supremo.

Ayer anunciaron que a partir de hoy no permitirán realizar horas extras remuneradas, ni compensatorias (tiempo por tiempo), ni cualquier tipo de modificación de las jornadas hasta nuevo aviso. La medida afectará a toda la plantilla y a los trabajadores de la industria auxiliar, explicó ayer el presidente del comité, Javier Galán.

Además de distribuir carteles por todas las fábricas de la planta con esta información, esta mañana, entorno a las 05.30 horas, se montó un piquete en el acceso principal para dar cuenta a todos los empleados de la decisión adoptada por los sindicatos.

Galán informó que esta es solo la primera de otras medidas de presión que irán sucediéndose próximamente y que también se están llevando a cabo en otros centros de trabajo de Navantia.

Los responsables de personal del astillero público informaron a la coordinadora unitaria, en la reunión mantenida en Madrid la pasada semana, que todavía no habían adoptado ninguna decisión respecto a los pagos adeudados a raíz de la anulación del cuarto convenio.

Desde la cúpula de Navantia alegaron que ya habían entregado el respectivo informe a la SEPI y al ministerio de Hacienda, que tendrán la última palabra. Una respuesta que no acaba de convencer a la parte sindical.