Simbólicos edificios de la ciudad pasan al papel en “Baixo as mesmas nubes”

Tras la publicación de la colección de postales de “Momentos Estelares”, la ilustradora Elga Fernández Lamas regresa ahora con un nuevo trabajo titulado “Baixo as mesmas nubes”, libro que el Concello de Ferrol ortorga como regalo oficial.

Fernández Lamas, afincada en Valencia desde hace más de una década, comenta que la idea surgió cuando el director de la editorial Embora, Miguel Doval, le propuso hacer un libro sobre la ciudad naval. “Al principio le dije que no porque es un trabajo que requiere de mucho tiempo pero luego me puse manos a la obra y me llevó unos cuantos meses del pasado año; tenía que terminarlo antes de que diese a luz”, comenta la ferrolana, quien celebra que el Concello se interesase por este proyecto que nació “un poco sin intención de nada”.

El libro cuenta con 30 ilustraciones en total a todo color, donde el dibujo es el principal protagonista. “Quería que las imágenes hablasen por sí solas. Aunque sí que hay texto, ya que cuenta con un prólogo escrito por el alcalde Jorge Suárez y un escrito de Jesús Costela”, explica Fernández Lamas.

El chalé de Canido, las “Casas Baratas”, el cine Avenida, los mercados de A Magdalena y Recimil, EL Rena, el quiosco de la Bola de Oro en el Cantón, la Fábrica de Lápices Hispania, el Casino Ferrolano, o la parada del bus 9 en el Callao son solo algunos de los míticos edificios que llenan las páginas de este proyecto. “Me quedaron muchísimos en el tintero porque es muy difícil reconstruir todos los detalles. Me basé en fotos antiguas para elaborar las ilustraciones y es una tarea complicada. Mi idea es que hubiese tanto edificios que todavía existen como que no, por ejemplo la casa de Carvalho Calero, para hacer una reinvindicación de cosas que han dejado desaparecer”, explica, al mismo tiempo que asegura que Google Maps le facilitó mucho la tarea; “es como pasear por Ferrol”.

Uno de los edificios que se tuvo que quedar fuera fue el Teatro New England (1906-1914). “Lo tenía casi acabado pero no conseguía que tuviese muchos detalles y quedaba muy pobre así que decidí no incluirlo”, confiesa.

El título de “Baixo as nubes” nació de un “brainstorming” que hizo con sus amigas “de toda la vida” por whatsapp sin saber que el elegido sería la portada de este trabajo. “La verdad es que estoy súper contenta con el resultado y muy ilusionada, es lo mejor trabajar para Ferrol”, manifiesta la artista. l