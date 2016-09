Sestayo tacha de “irresponsabilidad” el abandono del pleno de dos de sus ediles

La secretaria xeral del PSOE local y portavoz del grupo municipal, Beatriz Sestayo, acusó ayer de “irresponsabilidad” la actitud de las concejalas María Fernández Lemos y Rosa Méndez, que el pasado miércoles se ausentaron de la votación de una moción del PP, con el fin de evitar romper la disciplina de partido, al estar en desacuerdo con la postura de su grupo.

La moción popular pedía el cese por parte del ejecutivo local del recién nombrado gerente de Urbanismo, ya que, tal y como anunció la propia Beatriz Sestayo, las funciones que ejerce son de asesor de Promoción Económica y no de gerente.

La postura de las concejalas disidentes era la de mantener la figura de gerente de Urbanismo al considerarla prioritaria. Además, Rosa Méndez se manifestó claramente en un escrito a su partido –presentando la dimisión de la ejecutiva– señalando su postura contraria a este nombramiento, al referirse a la capacitación profesional para el cargo del nuevo asesor. Así, el gerente es diplomado en Relaciones Laborales cuando el cargo que desempeñará nada tiene que ver con esta profesión.

Las diferencias de estas dos ediles ya se habían manifestado públicamente aunque no habían tenido ninguna repercusión significativa. Sin embargo, la presentación de una moción del PP llevó a que estas dos concejalas se ausentasen del pleno –para no apoyar la moción popular y disentir de la votación de su grupo–, y, por tanto, prosperase la solicitud de cese del gerente de Urbanismo.

medidas

La portavoz municipal, Beatriz Sestayo, no profundizó en las posibles medidas que se podrían tomar contra estas dos ediles, señalando que “a valoración que se poida dar se fará no ámbito interno do partido”. No por eso dejó de calificar de “irresponsabilidade que dúas concelleiras do goberno faciliten que saia adiante unha moción do PP en contra do propio executivo e dun compañeiro de filas”.

Las repercusiones quedan pues “para as valoracións que se están a facer no ámbito interno”, insistió, aunque mostró su confianza en que “non volvan a repetir unha acción así”.

Esta no es la primera vez que los socialistas escenifican posturas diferentes en el seno de su propio grupo municipal y del pleno de la corporación.

La propia portavoz, Beatriz Sestayo, y el también concejal socialista Bruno Díaz se ausentaron en un pleno del debate de otra moción popular que pedía el impulso a la firma del contrato de las corbetas para Arabia Saudí. Ese abandono fue interpretado como una negativa a querer pronunciarse sobre el acuerdo, aprobado por unanimidad por los restantes miembros de su partido y el resto de la corporación.

La portavoz socialista, sin embargo, desvinculó este hecho con lo sucedido en la última sesión plenaria, señalando que no tiene nada que ver porque en el caso de las corbetas “a decisión se toma noutros eidos e noutros países” mientras que el la moción relativa al cese del gerente de urbanismo “afecta a unha decisión de goberno”.

Beatriz Sestayo manifestó, asimismo que la decisión de nombramiento del asesor socialista “foi aprobada no seno interno do partido e tamén no grupo municipal”, asegurando incluso que “houbo decisión de acatala no propio grupo socialista”, del que forman parte también las dos ediles.

Sin embargo, las dos concejalas que abandonaron el pleno no consideran que hayan dejado de acatar ninguna decisión, toda vez que, si bien la ejecutiva del partido y el grupo apoyó por mayoría –ellas manifestaron en todo momento sus diferencias– la decisión de nombramiento del nuevo asesor, no se acordó ningún tipo de votación, porque el punto del orden del día que fue a pleno el pasado miércoles trataba simplemente de “dar cuenta” del nuevo nombramiento. Otra cosa es que la moción del Partido Popular girase en torno al cese de ese asesor, por lo que se marcharon, por no disentir del grupo.