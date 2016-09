Sestayo confía en que el alcalde respete la autonomía para elegir a sus ediles

Tras haber permanecido en silencio desde que se conoció la noticia de que la ejecutiva socialista había decidido retirar las competencias de Urbanismo a la concejala independiente María Fernández Lemos, la portavoz municipal y secretaria xeral del PSOE ferrolano, Beatriz Sestayo, aseguró ayer que cada grupo de los dos que forman la coalición “reorganiza as súas competencias como cre oportuno o partido e a súa militancia”.

De este modo aludía a la decisión que debe tomar el alcalde, Jorge Suárez, con respecto al acuerdo alcanzado por el PSOE sobre una de sus concejalas, ya que es el regidor el que tiene la potestad de dar o retirar competencias.

Beatriz sestayo incidió en que se trata de una cuestión interna del partido “e internamente será como a resolvamos”, aunque indicó que el gobierno lo forman dos fuerzas políticas –FeC y PSOE– y cada una de ellas decide sobre sus competencias. Así, recordó al regidor que “do mesmo xeito que o PSOE non se meteu para nada nas reorganizacións que ten feito Ferrol en Común, porque forma parte da súa autonomía”. Así las cosas, Sestayo confió en que “FeC respectará do mesmo xeito a decisión do PSOE”.

La portavoz socialista se refirió también a la modificación de crédito que está previsto llevar este mes a pleno y que se dictaminará previamente en una comisión extraordinaria de Economía. Será una sesión que ponga sobre la mesa la unión o desavenencias del grupo de gobierno, ya que se dilucidará si se destina el dinero de inversión solo a la peatonalización –como Sestayo dice que quiere hacer la concejala de Urbanismo– o se incluyen proyectos que el PSOE considera claves como el mercado de Caranza o el parque de O Inferniño. A este respecto, Beatriz Sestayo explicó que “o PSOE terá que resolver da mellor forma para a cidadanía”.



"hai que cumplir"

En esta ocasión, y por primera vez en toda la semana, la portavoz aludió a la concejala de Urbanismo y a la labor llevada a cabo, al señalar que “non pedimos en ningún momento a súa acta de concelleira, so a reorganización de competencias”, aunque dejo de nuevo claro –como ya lo hizo la ejecutiva– que lo que se achaca a Fernández Lemos es el incumplimiento de los acuerdos socialistas, ya que, apuntó, “so barallamos traballar e cumplir o programa, e ninguén vai imcumplilo”. Así, fue tajante al manifestar que “si decimos que se fai o mercado de Caranza, se fai e o mesmo o parque do Inferniño ou a peatonalización gradual, con transporte e microbuses e aparcadoiros alternativos”, aludiendo de forma inequívoca al anuncio de una peatonalización completa y toda al mismo tiempo del alcalde y la concejala de Urbanismo, y con la que la portavoz y la ejecutiva no están de acuerdo.

En esos cumplimientos de temas comprometidos incluyó al equipo de Jorge Suárez, al apuntar que “creo que todo o goberno está a cumplir a súa palabra” y aludió a hechos como el de no seguir adelante con el contrato eléctrico iniciado, la suspensión de la tasa de agua. Concluyó pues asegurando que “todo o comprometido hai que cumplilo porque a cidadanía ten que poder confiar nas persoas que elixe para o seu goberno, é o vital: a ética”.

El alcalde, Jorge Suárez, evitó ayer de nuevo aclarar qué decisión tomará la próxima semana ni cuándo, respondiendo solo con la evasiva de que será “de luns a domingo, calquer día”. De todos modos, fue claro al decir que es necesario “estabilizar o goberno canto antes, e se fará a vindeira semana de forma consensuada”. El debate será “interno” y FeC dará cuenta de la decisión que se tome.



sumar votos

De lo que haga –retirar las competencias de Urbanismo a la edil a la que ha apoyado en muchas ocasiones u oponerse a la decisión tomada por su socio de gobierno, el PSOE– dependerá probablemente el futuro de determinadas operaciones económicas, ya que el modificado de crédito para pago de facturas y para inversiones –en torno a un millón de euros– requiere de un apoyo mayoritario. El alcalde, que dirige además el área de Hacienda, no concretó las actuaciones que dependen de esa modificación de créditos, aunque sí aseguró que se incluyen los aparcamientos en superficie para paliar los efectos de la peatonalización y fondos para el mercado de Caranza –correspondientes a Promoción Económica–.

Espera contar con el apoyo de su socio de gobierno “sempre e cando a ninguén lle veñan as ganas de ir ao baño”, ironizó ante la posible ausencia de concejales, como ya sucedió en anteriores ocasiones.

En lo que sí estuvieron de acuerdo tanto Sestayo como Suárez es en desautorizar las declaraciones de Miguel Tellado –PP– sobre el futuro del pacto. El alcalde se limitó a decir que “ten o Tellado furado e chóvelle nos miolos”, mientras que la portavoz socialista lo definió como “un circo ambulante e un espectáculo circense, polo que lle paga o Partido Popular”.