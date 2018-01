El servicio de Renfe de cercanías continúa su deterioro, con retrasos y sin trenes

Retrasos de más de una hora de duración y la suspensión del servicio por ferrocarril, poniendo a disposición de los usuarios un autobús para los desplazamientos, es el balance de una semana del servicio de cercanías de Renfe, en el trayecto Ferrol-Ribadeo. El deterioro del servicio, por el que apuesta la plataforma de la que forman parte representantes municipales de los concellos por los que circula el convoy, continúa agravándose pese a los compromisos adquiridos por Renfe en la última reunión mantenida a mediados de diciembre en Moeche.

En ese encuentro se acordó la reestructuración de los horarios recogiendo las peticiones de los concellos y de la Plataforma en defensa do tren Ferrol-Ribadeo, la instalación de sistemas de control de pago en el eje Ferrol-Ortigueira o la licitación del contrato para la reparación integral de seis máquinas que cubren el trayecto hasta Ribadeo.

Sin embargo, el pasado lunes, los usuarios del servicio denunciaron que el viaje de Ferrol a Espasante tuvo un retraso de una hora y cuarenta minutos.

Además, las esperas se realizan en apeaderos y estaciones como Espasante, Loiba o Senra, de las que también señalaron que carecen de luz, además de llamar la atención sobre el estado en el que se encuentran las vías, llenas de vegetación.

Este no fue, sin embargo, el único fallo del servicio esta semana, sino que el miércoles y el jueves, se suprimieron los servicios Ferrol-Ortigueira y viceversa y el regional entre Oviedo y Ferrol se quedó averiado en la zona de la Mariña. El estado del material es el problema con el que día a día se encuentran estos servicios.

Los escritos, las denuncias públicas y las quejas a los interventores son continuas pero no han servido, por el momento, para que la situación mejore.

Los usuarios del ferrocarril de la costa se muestran ahora preocupados por la posibilidad, además, de que se suba el precio del tren ante los anuncios de Renfe de que se subirá el precio del billete de tren de media distancia y cercanías en el mes de febrero, aunque todavía se desconoce si esto afectará a los itinerarios de Ferrol y comarca.

La falta de revisores también ha motivado en muchas ocasiones críticas de los pasajeros y desde CCOO se han convocado movilizaciones en la comunidad gallega, por la falta de personal, recordando que “en el año 2017 4.500 trenes de media distancia y 8.000 RAM circulan en Galicia sin interventor, dejando de ingresar 300.000 euros al año”.