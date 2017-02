“Senón hai acordo sobre a tasa, terá que facerse cargo Augas de Galicia”

Mañana habrá pleno extraordinario en el que la tasa de saneamiento figura en el orden del día. No ha habido avances en cuanto a una manifestación explícita de los grupos –salvo el BNG– sobre su postura, de hecho, en principio, aseguran que las posturas no han variado porque tampoco ha habido ninguna reunión ni comisión para abordar el asunto y el propio alcalde aseguró que “non hai acordos pechados”.

El “contacto” con la oposición, como explicó el alcalde, Jorge Suárez, tendrá lugar hoy de forma individual para explicar el punto de vista del gobierno, una vez entregado el informe de Audigal –en la tarde de ayer todavía no se tenía constancia del contenido por parte de algunos grupos– y, adelantó, que la cuestión irá a pleno con el objetivo de que se pueda realizar una aprobación inicial pero antes se mantendrá “unha vía de diálogo aberta”.

Además, insistió, “se logo os custos non se axustan e así se demostra, tanto pola Plataforma pola Remunicipalización como por outros, non haberá problema en buscar a tasa máis eficiente e económica posible”.

Nuevamente, el regidor apeló “á responsabilidade” y señaló que en caso de no aprobarse “verémonos obrigados a que sexa Augas de Galicia a que teña que xestionar esa instalación”.

plataforma

Representantes de la Plataforma na Defensa dos Servizos Públicos pola Remunicipalización se personaron ayer en el Concello con el fin de intentar que se desconvocase el pleno –o la retirada del orden del día del punto relativo a la tasa– y se abriese una vía de diálogo previo, con los grupos políticos y la plataforma, para analizar el tema y resolver las dudas pendientes, antes de dar el visto a una tasa, que consideran injusta.

La plataforma apuesta por que la depuradora comience a funcionar independientemente del valor de la tasa, al tiempo que señala que si el pleno da finalmente el visto bueno a esa cuota “mobilizaremos á cidadanía”. En este sentido, adelantan que, del mismo modo que ocurrió cuando se aprobó en el anterior mandato la tasa de saneamiento, se presentarán alegaciones durante el período de exposición pública y repetirán “a entrega masiva de todos os colectivos, en contra”.

Con respecto a la posición del alcalde –que ayer se reunió por la tarde con la plataforma, tras un breve encuentro por la mañana–, los integrantes de este colectivo apuntan que “nós temos a mesma postura que sempre e si algún compañeiro non segue a senda, terá que dar as explicacións por variar a súa postura”.

En aras de la claridad y la información –cuestión que demandan al gobierno local– la plataforma por la remunicipalización de servicios anunció, además, que tiene previsto reunirse con el colectivo de mariscadores, para plantear sus propuestas e informar de su apuesta por el inicio del saneamiento, pero en contra de la tasa que se plantea.

Los representantes de la Plataforma reforzaron sus peticiones portando carteles con lemas en los que pedían que sea Augas de Galicia la que se encargue de depurar, una tasa justa, una audiencia pública, que Emafesa sea 100% pública, además de responsabilidades al anterior ejecutivo del PP, a Acuaes y a Socamex por la situación creada en el pasado, con una tasa sin depuración y con unas instalaciones entregadas con problemas estructurales para lo que ha sido preciso acometer mejoras.

El BNG recuerda que la imposición de la tasa es “inasumible” para los vecinos y lo que se debe es exigir a Augas de Galicia que se responsabilice de la gestión de una infraestructura que en otros lugares, como Covas de Lobos – entre Ribadumia y Cambados–, asume la Xunta. reclama. Asimismo reclama que se pidan responsabilidades a Aucaes por unos interceptores que llevan retraso en su ejecución y a Augas de Galicia por entregar una depuradora que no funcionaba. n