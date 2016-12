El senador socialista Ángel Mato apuesta por “dejar trabajar al gobierno de Ferrol”

El socialista Ángel Mato pasó ayer por la última “Conversa no Parador” del año, organizada por el Club de Prensa de Ferrol, y si bien centró su intervención en la labor desarrollada en la Cámara Alta, no pudo eludir referirse a la política local, de la que, como concejal de Urbanismo en el mandato de Vicente Irisarri, formó parte.

Mato apuesta por poner por delante los intereses de la ciudadanía por encima del partido, por eso, con respecto a que su partido cuente actualmente con dos ediles en el gobierno y tres en la oposición indica que “si todos los actores –dos, tres o cinco– tuvieran claro que lo hay que hacer es resolver los problemas de la ciudad o bien este alcalde podría gobernar o habría otro alcalde”. El senador dice no entender “la falta de estabilidad, que hace que un gobierno no pueda trabajar”. Por eso, apuesta por que “si hay otra opción se ponga sobre la mesa y mientras, se permita trabajar al ejecutivo, porque la ciudad no se puede quedar parada”. Insistió en que nunca ha estado de acuerdo con que se quiera sacar algo en limpio “cuanto peor, mejor”.

Por eso, aunque no quiso “animar el circo mediático”, sí se mostró preocupado por la situación de su partido y considera “que se derivan responsabilidades, incluso de la oposición”. En este sentido, se mostró contrario a que la oposición tenga más dedicaciones que el gobierno “porque se trata de dignificar el trabajo político y hacer oposición no consiste en dejar en condiciones lamentables a quien está gobernando”. Así, concluyó indicando que “se pueden tener visiones distintas de la ciudad, pero es importante saber cuáles son las líneas rojas”.

senado

Mato explicó además las cuestiones sobre las que trabaja desde su escaño en el Senado y, aunque reconoció que en la primera fase en la que no había un gobierno claro fue “decepcionante”, señaló que “la cosa ha empezado a rodar” y ya se han abordado cuestiones relacionadas con Ferrol y comarca.

En este sentido, destacó una iniciativa referida al plan Ferrol que tiene que ver no tanto con que se pongan sobre la mesa esos fondos sino con que se revisen estas ayudas que tienen condicionantes que no las hacen competitivas –recordó que el año pasado no hubo ni una sola empresa que optase a esos fondos–.

Otra cuestión que se llevó a la Cámara Alta fue una iniciativa que, como indicó Ángel Mato, “tiene que ver con mantener la población, vertebrar el territorio y mejorar la comunicación”. Se trata de la línea ferroviaria entre Ferrol y A Coruña. Para Mato, después del saneamiento de la ría, es la cuestión más importante “sobre todo para acabar con la pérdida de población”, explicó.

También en relación con la vertebración territorial, se mostró preocupado por el futuro de la línea Ferrol-Gijón, prioritaria para la vertebración del territorio y que no cumple su función.

Las iniciativas “espejo” llevadas a cabo en el Senado y en el Congreso sobre Navantia fueron otras cuestiones sobre las que llamó la atención Mato para defender un trabajo en el Senado, por Ferrol y comarca, que le permite abordar los problemas de la ciudad desde una perspectiva diferente “alzando la voz en relación con los problemas que nos afectan”. n



senado

