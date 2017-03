La segunda edición de la Feira do Queixo de Moeche consolida su buena acogida

Por segundo año consecutivo, la Feira do Queixo de Moeche constató una gran afluencia de público que hace que se esté convirtiendo en una cita consolidada en el concello. “A verdade é que foi un éxito rotundo, veu xente durante todo o día e iso que facía vento pero a resposta do público foi moi boa”, declaró ayer la alcaldesa, Beatriz Bascoy.



La directora Xeral de Comercio, la ferrolana Sol María Vázquez, también quiso estar presente en la cita y se interesó por la actividad realizada, al tiempo que habló de futuras ayudas para colaborar en la expansión de dicho evento.



El recinto ferial de San Ramón acogió ayer desde las diez de la mañana y hasta las 17.00 horas a unas 5.000 personas –según cálculos estimados del Concello; unas 3.000 más que el pasado año– que pudieron conocer de primera mano los productos y propuestas de los casi 30 puestos que conformaron dicha feria –20 de queso, 4 de pan y 3 de miel, uno de los mejores acompañantes del producto lácteo–. Queso graso, fresco, de tetilla, curado, semicurado, azul, con especias... todos ellos propios del propio Moeche, la comarca, Cuntis, Arzúa, Serra do Courel, Castela, León e incluso Suiza, Italia y Francia.



Además de pasearse por cada puesto, los visitantes pudieron disfrutar de degustaciones y presentaciones de las más recientes novedades en la producción del producto protagonista. Tal y como indicó Bascoy, la cata de queso realizada por algunos de los mejores maestros del gremio en el país, fue el gran atractivo de la jornada para el que hubo que duplicar las plazas.



La nota musical de la jornada la puso el grupo de música tradicional “Encrucillada”, y el mago Charlangas hizo las delicias de los más pequeños, que previamente pudieron disfrutar de talleres infantiles pensados para que conozcan de cerca las propiedades tanto del queso como del pan.

La alcaldesa quiso agradecer una vez más un hecho paralelo a la feria y que ya el pasado año gozó de gran acogida: la implicación de los establecimientos hosteleros de la zona ofreciendo pinchos elaborados a base de queso de Moeche.



Transporte

Aunque fueron muchos los que escogieron el coche como vehículo para llegar al recinto de San Ramón, al igual que el pasada edición, Renfe habilitó el “Tren do Queixo” como alternativa de transporte y para fomentar el uso de este medio. Con salida a las 10.45 de la estación de Ferrol, el convoy pasó por Narón y San Sadurniño para finalmente llegar a Moeche, donde un autobús habilitado por el Concello llevó a los viajeros hasta la propia feria.



Como una oferta más de la jornada, el autocar realizó varios trayectos –debido a la gran afluencia de público– al castillo, donde se llevaron a cabo visitas guiadas.