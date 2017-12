Santa Mariña y Ensanche A se movilizarán a partir de enero a favor de la pasarela

Los vecinos de Santa Mariña y el Ensanche A denunciaron ayer nuevamente la inacción del gobierno municipal a la hora de llevar a cabo el proyecto de la pasarela peatonal que une ambos barrios, después de que las mociones presentadas a este respecto en los plenos de octubre y noviembre se aprobasen por unanimidad.

Así, “cansos de que nos mintan, de que nos plenos se nos diga a todo que sí e logo non se faga nada”, anunciaron que a partir de enero comenzarán a movilizarse para reivindicar al Concello que se realicen los acuerdos tomados. “Sabemos de boa fonte que o proxecto básico ten o beneplácito de Adif e, polo tanto, instamos á corporación do goberno municipal a que empece a traballar xa. Non queremos modificacións, queremos que tiren para adiante co que teñen xa que iso foi o que se dixo en pleno. Nos preguntamos de que sirven estas sesións se depois non se acata o que nelas se di. Estamos dispostos a movilizarnos porque sabemos que xuntos somos a forza do barrio. Non queremos máis excusas nin tomaduras de pelo, queremos unha pasarela xa”, indicó el tesorero de la asociación de vecinos de Santa Mariña, José Ramón López, que, junto a la presidenta de esta entidad, María Rivera, mostraron su “malestar e repulsa por esta situación” prolongada durante años en el tiempo.

Por su parte, el responsable de la asociación vecinal del Ensanche A, Alejandro Dopico, deseó que el próximo año “haxa vontade política de iniciar esta obra e que este goberno municipal non pase á historia dos nosos barrios como o que menos cousas fixo en toda a historia que eu lembre; polo menos dicir que a ponte a fixo el”, indicó.

Actitud “intolerable”

El grupo municipal del BNG quiso acompañar ayer a los vecinos de los dos barrios ferrolanos en su denuncia alegando que es “intolerable a actitude deste goberno respecto da situación deste ámbito da cidade e creo que son intolerables as súas declaracións e posicionamentos”, en relación con los últimos informes recibidos la pasada semana por el Concello por parte de Adif en los que el consistorio aseguraba que uno era favorable y otro desfavorable.

“Ese informe desfavorable non existe, o único que hai é un favorable e o outro é unha comunicación de Adif na que se piden dúas cuestións moi concretas –“la diferencia de cota entre la parte superior de las zapatas 3 y 4 y la del carril no deberá ser inferior a 1,50 metros” y “los puntos kilométricos de la intersección del eje de las distintas actuaciones –paso superior y pasarela peatonal– con el eje de la línea férrea Betanzos-Ferrol y con el ramal al puerto, no son los correctos”–que nada teñen que ver con informar favorablemente e que haberá que ter en conta na redacción do proxecto de execución”, destacó el portavoz de los nacionalistas, Iván Rivas.

Asimismo, aseguró que no existe ningún impedimento para que se realicen las obras y criticaron el hecho de utilizar este documento como excusa para “volver darlle voltas á redacción dun proxecto, tanto os veciños e veciñas como o BNG teñenlle pedido a este goberno que non altere máis os informes precisos, que desenvolva o proxecto de execución e execute a obra”.

Rivas recordó que en la moción aprobada en sesión plenaria en noviembre se aclara que “hai que dotar de un millón de euros aos orzamentos municipais a través dunha modificación de crédito para que se execute a pasarela peonil e se repare o muro de contención” y le pide al gobierno municipal que, aunque tenga que hacerse cargo de la reparación de dicha pared, se le deben exigir responsabilidades a su propietario, el Ministerio de Fomento.

Rivas indicó además que cuando el alcalde, Jorge Suárez, afirmó en pleno que el proyecto estaba contratado “estaba a dar unha información falsa; é o día 13 de decembro cando este Concello notifica esa redadicción do proxectro de execución a súa adxudicación”, explicó. l