“La sanidad pública es un logro del que todavía muchos no se han dado cuenta”

La dedicación del especialista en ginecología y obstetricia Javier Martínez Pérez-Mendaña durante casi medio siglo, le ha valido para que el Colegio de Médicos de A Coruña le acabe de conceder la medalla de oro y brillantes, que le será entregada el próximo mes de junio. “No me lo esperaba en absoluto; es un honor muy grande y además me abruma porque los premiados en ocasiones anteriores son unos profesionales extraordinarios”, confiesa desde su casa el premiado.

El colegio justifica el galardón debido a, entre otras cosas, que se trata de “un gran facultativo y maestro de médicos”, algo que le hace especial ilusión a Pérez-Mendaña. “Es muy bonito que digan eso de uno. Pero si en algo no faltan a la verdad es en que efectivamente me ha gustado muchísimo la docencia y me sigue gustando, ya que el primero y el que más aprende es el que enseña; lo que Unamuno explicó en tres palabras: enseñar para aprender”. Nacido en Pontedeume hace 73 años, Pérez-Mendaña se define como “médico hospitalario”, ya que pasó por hospitales de Navarra –donde estuvo año y medio– y Madrid –14 años como médico residente y adjunto–, pero siempre tuvo claro que quería volver a su tierra. Y para esto contó con el gran apoyo de su mujer, María Isabel Gozalo, madrileña y ginecóloga también de profesión y a la cual conoció durante su estancia en el área de Maternidad del hospital La Paz.

“No fue una decisión fácil pero yo lo tuve claro. Si conseguía la oposición de jefe de servicio de en el complejo hospitalario de Ferrol me venía a mi tierra, pero ella lo dejaba todo. Pero siempre recibí su apoyo total”, explica el doctor, al tiempo que indica que, aunque al principio a María Isabel le costó un poco adaptarse, enseguida se dio cuenta de “la calidad de vida que tenemos aquí, de clima y la belleza de nuestra tierra”.

Durante sus casi 30 años trabajando en Ferrol y firme defensor de la sanidad pública –“es un logro del que creo que algunos ciudadanos todavía no se han dado cuenta”–, pudo constatar la evolución sanitaria que se ha producido en la comunidad en general y en la comarca en particular. “Todo ha mejorado y sobre todo los conocimientos, el avance de la medicina, la preparación del personal de enfermería que hoy es una carrera universitaria, las nuevas tecnologías, los nuevos medicamentos, las infraestructura hospitalaria... Cuando yo estudiaba, en Ferrol solo había el hospital de Marina y el hospital de Caridad”, señala.

En la actualidad, se encuentra jubilado de profesión, pero se mantiene en activo siendo académico numerario de la Real Academia de Medicina y Cirugía, presidente del Consejo Asesor del Sistema Público de Salud de Galicia y también de la Comisión de ética y Deontología del Colegio Oficial de Médicos de A Coruña. n