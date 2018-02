Los Reyes del K.O. traen su blues a Ferrol en su reencuentro como banda

Siete años después de su último concierto, la legendaria banda de blues compostelana Los Reyes del K.O. regresaban el pasado noviembre a escena en Cazorla en el marco del Festival BluesCazorla. Allí, los compostelanos Adrián Costa –ahora líder de The Criers– y Marcos Collo –considerado uno de los grandes armonicistas del momento– volvieron a tocar juntos para ofrecer su “poderoso show de puro blues, llenos de funky y ganchos cargados de soul”.

Con esta misma energía desembarcarán este viernes en Ferrol para ofrecer un concierto en el Auditorio –21.00 horas–. El precio de las entradas es de 10 euros anticipadas y 12 en taquilla.

Coll y Costa estarán acompañados de grandes músicos con los que han tocado en su larga trayectoria profesional, como Christian Rannemberg, que llega directamente desde Berlín y que está considerado como uno de los mejores pianistas del mundo; Julian Vaugh, batería que acompañó a mitos como Albert King y BB King, y el reconocido bajista David Salvador, que suele acompañar a Adrián Costa con The Criers.



Trayectoria

Los Reyes del K.O., que han recibido muy buenas críticas tras su regreso, acumulan un gran bagaje artístico, con presencia en múltiples festivales en los que compartieron escenario con músicos como Chuck Berry o The Animals o en las salas más representativas del género, como el Buddy Guy’s Legends en Chicago o el Terra Blues de New York.

En la escena europea, la banda se forjó una gran reputación logrando incluso un Berlín Blues & Jazz Award. l