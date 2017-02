Requisados en un control de tráfico 680 kilos de almeja babosa de talla ilegal

Agentes del Servizo de Gardacostas de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar, en colaboración con la Guardia Civil de Tráfico de Ferrol y del Seprona de Pontedeume han requisado más de 680 kilos de almeja de talla antirreglamentaria en dos furgonetas isotérmicas en el peaje de la AP-9F, en el municipio de Fene.

Según informó ayer el Instituto Armado, en el peaje de Fene tuvo lugar un control en el que participó personal de la Xunta y de Guardia Civil. Al respecto, la Consellería do Mar concretó que en el marco de la actuación se inspeccionaron 19 vehículos y a dos de ellos les requisaron más de 680 kilos de almeja babosa por ser de talla antirreglamentaria, con un precio estimado en el mercado de unos 8.700 euros.

Concretamente, en este control sobre dos furgonetas isotérmicas resultó el decomiso, en una de ellas, de 425,5 kilos de almeja babosa. Mientras, en la otra furgoneta fueron intervenidos 255,18 kilos del mismo bivalvo, todo ello debido a que eran de talla antirreglamentaria, según ha ratificado el Instituto Armado.

El departamento de Mar de la Xunta destacó que este operativo se enmarca en los trabajos de control de comercialización y transporte en los puertos y carreteras de Galicia y se suma a los de control de la bajamar en las playas en la lucha contra el furtivismo.

La consellería recuerda a la ciudadanía que el consumo de marisco extraído y comercializado de modo ilegal “puede suponer un riesgo para la salud” al no haber pasado “ningún tipo de control que lo avale”, según advierte. Por ello, pide al consumidor que “no compre producto fuera de las vías legales de comercialización”.