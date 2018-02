Reportaje | Universo blogger en la comarca

La proliferación de las redes sociales es un hecho, cada vez surgen nuevos canales que se ganan el interés de la masa social. Se han convertido en un canal más de expresión y triunfar en cualquier ámbito implica tener en cuenta a esos potenciales consumidores de redes sociales. Las firmas y las marcas los tienen muy presentes y ya cuentan con sus cuentas en estos espacios.

En la comarca existe un número importante de personas que se mueven con soltura en este universo social y suman miles de adeptos. Bloggers como Alba Fernández, diseñadora ferrolana que está detrás del blog Petit Sweet Couture triunfan con este espacio pero también en Instagram, donde suma más de 31.100 seguidores que a diario siguen e imitan sus propuestas de moda. Sara Noguerol es otra joven de la ciudad naval que también triunfa en esta red social, donde se muestra a diario con diferentes looks y en diferentes localizaciones de la ciudad. Sus publicaciones acaparan miles de reacciones.

Hubo un tiempo en el que eran los blogs los que acaparaban las atenciones de la masa social. Hoy no hay blogguer que se precie que no tenga también su perfil en Instagram, en el que es habitual que enlacen contenidos a su espacio blog o al canal de Youtube, que es otra corriente también en alza.

El mundo del deporte también tiene sus referentes en la comarca. Un ejemplo es el interés creciente que despierta en las redes la surfera ferrolana Yolanda Rodríguez Aneiros. En su perfil de Instagram @yolijumper muestra su faceta deportiva pero también otros aspectos de su vida cotidiana que siguen sus más de 11.000 seguidores a diario.

Otro de los perfiles de Instagram que más ha crecido en los últimos tiempos es el de la ferrolana Lady Arrugas y sus frases y chistes, que supera ya los 39.400 seguidores.

También supera los 20.000 seguidores en Instagram otro ferrolano, David Castro Corral, que se hace llamar “Super Castro”. En este caso se trata de un espacio meramente personal en el que destaca pasajes de su día a día.

Otro ferrolano que cosecha un creciente éxito en diferentes redes sociales es David Chan. Su canal de You Tube, que gestiona con su hermano, se ha erigido como uno de los más destacados del año pasado, habiendo superado la cifra de 100.000 suscriptores. Chan triunfa también en Instagram, donde ya roza los 18.000 seguidores. Un estilo de vida saludable y la práctica del ejercicio es lo que promueve a través de las diferentes plataformas. El propio David Chan asegura que el éxito en este tipo de plataformas viene dado sobre todo por la capacidad que tenga cada quien de innovar. También es importante ser constante en la renovación de contenidos y que el espacio en cuestión se presente como algo vivo.

Famosos

No es un secreto que famosos como Jesús Vázquez, Paula Vázquez o Javier Gutiérrez son tres ferrolanos que triunfan en la televisión, el cine o el teatro. Y, como no podía ser menos, también lo hacen en las redes sociales.

El que más “followers” o seguidores atesora en su perfil de Instagram es Jesús Vázquez, que suma 572.000 fieles, que siguen cada una de sus publicaciones, a pesar de no hacerlo con la asiduidad que se le espera a este tipo de espacio, haciéndolo, de media, con carácter semanal. Aún así nadie quiere perderse las fotos en las que el ferrolano va repasando sus proyectos laborales, viajes o vivencias. Le sigue en número de seguidores Paula Vázquez, que cuenta en la referida red social con 61.700 adeptos. La presentadora, acostumbra a publicar hermosas fotos de viajes, ya que últimamente recorre diferentes países para rodar escenas de un programa que se emite en la plataforma de pago Movistar Plus. Paula no duda también en tratar temas controvertidos y a signficarse a favor de causas varias.

Si bien Paula y Jesús llevan tiempo publicando en Instagram, el caso del actor Javier Gutiérrez es bien distinto, ya que inauguró su cuenta en esta red social el 6 de marzo del año pasado. En la imagen en cuestión está rodeado de las actrices Anna Castillo, con la que comparte escenas en la serie de TVE “Estoy vivo” y Maribel Verdú. A día de hoy suma ya 30.000 seguidores, que crecen como la espuma con cada premio que cosecha, pues ha sumado más de 3.000 nuevos seguidores o “followers” en menos de dos semanas.

Entre sus fotos destacan instantáneas de su día a día junto a los suyos y en las que no podían pasar momentos vividos en su Ferrol natal donde, a tenor de las fotos publicadas, estuvo en varias ocasiones en los últimos meses. En una de esas imágenes se le ve tomando un chocolate con churros en un conocido local de la ciudad. La foto en cuestión suma más 6.000 “likes”, que es la forma en la que los seguidores manifiestan que les ha gustado la fotografía.