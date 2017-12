Reportaje | Sanafarma, cuando lo que importa es la cercanía y la seguridad del paciente

Hace tres años que comenzaron su andadura con el firme propósito de diferenciarse, de no ser una farmacia al uso y poner a las personas en el medio. “Desde el primer momento la quisimos orientar mucho hacia el paciente y los servicios, más que a la venta de medicamentos en sí”, indica la dueña de Sanafarma (Avenida de Esteiro, 41), Noa Rey. La juventud y el dinamismo son aspectos que caracterizan a su equipo, conformado por cinco farmacéuticos, ya que la media de edad ronda los 30 años.



Con esa idea de actuar por y para el paciente, decidieron abrir sus puertas los 365 días del año –de 09.00 a 20.00 horas– y entre sus prestaciones se encuentran la medición del colesterol y el azúcar, el grupo sanguíneo, las intolerancias alimentarias y la realización de pendientes y piercings o el análisis del agua de los pozos en domicilios, entre otros. “Si quieren mejorar el peso, dejar de fumar o mirar los controles de hipertensión arterial pueden venir a vernos. Hacemos diferentes servicios más orientados a los profesionales que a lo que es la venta del medicamento”, explica.

Su actividad en redes sociales es constante porque su meta es “llegar a todas las edades”. Consejos, recomendaciones, sorteos, información de productos que tienen a la venta... Tanto en sus cuentas de Facebook, Instagram y Twitter Sanafarma invita a la sociedad a estar en permanente contacto con el mundo de la farmacia. “Antiguamente la farmacia era la figura del boticario y nosotros queremos que sea algo más abierto para que la gente pueda venir a consultar dudas sin ningún problema. Creemos que la cercanía es necesaria y, por eso, a parte de tener teléfono fijo (981 354 383) tenemos un móvil (698 148 379) para que consulten dudas le sea más fácil preguntar cualquier cosa”.

Envíos online

En julio de 2015 la farmacia situada en la calle Malvar de Fene fue la primera de Galicia que comenzó a expedir medicamentos no sujetos a prescripción médica a través de internet. A partir de este enero, Sanafarma será la primera en hacer esta práctica en Ferrol. “A día de hoy si nos piden enviamos, aunque no tenemos una página de comercio electrónico pero a partir del mes que viene empezamos con la venta online de productos de parafarmacia, así que estamos muy contentos”, señala Rey.

Uno de los apartados que aparecerá en dicha web será el relacionado con la cosmética o dermocosmética, pero desde la farmacia de Esteiro aconsejan pasarse por el local para conocer qué tipo de piel tiene cada uno y saber elegir así el tratamiento adecuado. “Tenemos un dermoanalizador para conocer la elasticidad, la hidratación y todas las características para poder dar el producto adecuado. Lo que nos diferencia de otros puntos de venta es el consejo farmacéutico, el del profesional. La persona que le va a atender en sitios que no sean farmacias no tiene los mismos conocimientos sobre el producto”, asegura Noa Rey, al mismo tiempo que indica que cada vez son más los que se conciencian sobre la importancia de utilizar productos de laboratorio: “primero porque los controles a las marcas son muy estrictos y luego porque, aunque conozcan el artículo, no saben si es el mejor para ellos y para eso estamos nosotros”.

Además, los profesionales del establecimiento ferrolano pueden diseñar una crema específica para cada paciente en función del análisis que dé el dermoanalizador. "Combinamos los orígenes de la farmacia, que es preparar el potingue, y lo más nuevo que es que lo estamos preparando y lo estamos colgando en Facebook", asegura.

Otro de los aspectos con los que se quisieron diferenciar en Sanafarma es la lucha contra las pseudociencias “como es el caso de la homeopatía, que está considerada como tal por la Organización Médica Colegial –la entidad asegura que se trata de un proceso “ilusorio y engañoso” que no cuenta con “ningún tipo de evidencia científica” y que pertenece al “mundo de las creencias”–, por lo que nunca recomendaremos eso. Queremos un paciente informado, protegerlo de engaños y que sea conocedor de la seguridad de los medicamentos y la eficacia de los mismos”, explicó Noa Rey.