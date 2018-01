Reportaje | Niños de la comarca disfrutan de las cabalgatas, pese al mal tiempo

Niños y no tan niños de toda la comarca disfrutaron ayer con las diferentes cabalgatas y propuestas de ocio organizadas por los concellos de Ferrolterra. Pese al mal tiempo y la amenaza constante de lluvia, las calles volvieron a llenarse un año más para ver llegar a los reyes de Oriente con sus respectivas comitivas.

En Narón, tal y como se había anunciado ya, la cabalgata solidaria no realizó su recorrido por la carretera de Castilla y las carrozas que deberían participar en el desfile se exhibieron bajo una carpa en la Plaza de Galicia. En la confección de las carrozas participaron vecinos de las parroquias naronesas. Cada una de ellas es de una temática diferente, tal y como se pudo apreciar en las vestimentas de quienes las acompañaban. La romería de Santa Margarda, el conjuro de la queimada, una alegoría a los Reyes Magos o el Bosque Animado fueron solo alguno de los temas escogidos este año por los organizadores. Como se recordará, el objetivo de estas carrozas es que porten una serie de alimentos no perecederos que se han ido recogiendo en las jornadas previas y que se entregarán al Centro de Recursos Solidarios. Al margen de la cabalgata, la plaza de Galicia acogió también numerosas actividades infantiles, con talleres y espectáculos de música, entre otros. Los Reyes, junto al rey de la solidaridad Artabán, fueron recibidos en el Concello por la concejala de Acción Social, Catalina García. Seguidamente, Sus Majestades se trasladaron al auditorio para trasladar su mensaje a todos los niños que los esperaban en el espacio escénico. El acto concluyó con un festival de villancicos.

En Fene la comitiva real partió como todos los años de Perlío para subir hacia la Casa del Concello por las avenidas Marqués de Figueroa y Naturais. Ya en la plaza del Concello el alcalde, Juventino Trigo, les dio la bienvenida. Seguidamente arrancó la tradicional fiesta infantil.

Los concellos de Ares y Mugardos también recibieron a Sus Majestades de Oriente. Así, en la villa aresana la comitiva partió de la Praza do Pedregal en Redes para culminar en el pabellón municipal, donde se celebró la fiesta infantil. En Mugardos el punto de encuentro con Melchor, Gaspar y Baltasar fue en el pabellón de O Cristo, donde se celebró un fiesta con hinchables. La comitiva partió de este recinto pasadas las siete de la tarde para continuar visitando la Sociedade de Amigos da Paisaxe Galega de O Seixo, Casino de San Xoaán y Casino de Franza. En Mugardos el programa de Navidad concluye el domingo, San Xiao, con una sesión vermú itinerante a cargo del grupo “Do fondo do peto”. Asimismo, hasta el día 7 es posible participar aún de las visitas guiadas al museo de O Caldoval.

En San Sandurniño los Reyes Magos visitaron a los más pequeños en el gimnasio del CPI local, donde antes de su llegada pudieron participar de talleres de música, juegos e hinchables.

Cerdido y Moeche no recibieron ayer a los Reyes. En el concello modestino, Sus Majestades llegaron el jueves 4, donde fueron recibidos en la rehabilitada nave de los tejidos, donde se celebra el nuevo mercado de los sábados. Por su parte, en Cerdido, el séquito real llegará hoy por la mañana a la zona del Campo da Feira de la mano, como es costumbre, de la Asociación Airiños do Carrís. El polideportivo local acogerá una fiesta infantil por la tarde y otra nocturna de la mano del grupo Tapyöca.

También Cabanas recibe hoy a los Reyes, después de que ayer realizaran la tradicional cabalgata por diferentes puntos del municipio. En la mañana de hoy visitarán el pabellón de Lavandeira donde entregarán regalos y el local social de Laraxe.

En Valdoviño la comitiva real fue recibida por la corporación municipal en la Casa del Concello. Allí los aguardaban los niños que solicitaron participar en la cabalgata, que inició un recorrido por el lugar hasta llegar a la Casa de la Cultura. Asociaciones y Concello colaboraron también en la elaboración de una carroza comunitaria, que tomó parte en la comitiva.

En Neda, la cabalgata salió de la zona de O Puntal iniciando un recorrido que los llevó hasta la Casa das Palmeiras. Seguidamente prosiguieron hacia Ponte de Xuvia, calle Muchiqueira y pabellón de O Roxal, donde se repartieron caramelos sin gluten entre los asistentes.

En Cedeira la comitiva partió de la antigua estación de autobuses para recorrer varios puntos de la villa hasta llegar al pabellón del CEIP Nicolás del Río donde se celebró una fiesta con chocolatada.

En As Pontes como es tradición la cabalgata partió de la calle Monte Caxado para iniciar un recorrido que los llevó hasta la Casa del Concello donde se produjo la recepción por parte de la corporación local. En la villa pontesa seguirá funcionando hasta el domingo su pista de hielo. l