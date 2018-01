Reportaje | Frases con mensajes alegres para combatir el hastío, el dolor y la tristeza

Fátima Gómez disfrutaba de su trabajo al frente de varias tiendas de moda hasta que la fibromialgia y la fatiga crónica se instalaron en su vida. Este problema, unido a varias hernias cervicales mal curadas, ha transformado el día a día de esta ferrolana desde el año 2009, cuando le fue diagnosticada la enfermedad.

Hace dos años, para ocupar un poco parte de esas largas horas que pasa tumbada en un sofá, Fátima decidió crear un perfil en Instagram, una de las redes sociales que mayor crecimiento ha experimentado en los últimos tiempos.

“Al principio colgaba en la red fotos mías, de mi día a día, un espacio totalmente personal. Después un día se me ocurrió colgar una frase divertida y fue entonces cuando la gente empezó a darme las gracias por mi labor; fue una sorpresa total, nunca lo hubiese imaginado, pero bueno, me alegra mucho ver que al menos mi tiempo sirve para que a otras personas les llegue un poquito de felicidad”, asegura.

Hoy la siguen más de 38.400 “fieles” de todo el mundo, una cifra que crece cada día. Además sus publicaciones son aplaudidas por famosos, entre los que destaca, entre otros, la actriz y blogger Paula Echevarría, una de las españolas que más seguidores tiene en esta red social. Asegura que se enteró de que la “influencer” por excelencia la seguía de casualidad, cuando alguien se lo comentó hace unos dos meses.

“La verdad, yo no hago lo que hago para recibir los halagos de nadie ni en busca de ningún tipo de relevancia, pero por supuesto que me sorprendió gratamente saber que la actriz asturiana me seguía; es un placer”.

Su alegre perfil en Instagram, en el que cuelga frases divertidas y chistes a diario, nada tiene que ver con su vida. Actualmente está en tratamiento para poder dejar los opiáceos que le ayudan a combatir los fuertes dolores que padece. Además, después de diez años al frente de la empresa en la que trabajaba, se ha visto obligada a dejar su trabajo al darle el alta la Seguridad Social.

“Apenas sí puedo bajar las escaleras de mi casa como para incorporarme a mi trabajo; yo lo único que pido es una solución médica a mi problema y volver a trabajar. Era feliz trabajando y lo que más deseo es poder volver a sentirme útil de nuevo y que mi familia no tenga que ver cómo me consumo cada día”, asegura Fátima, quien también agradece “el enorme esfuerzo y apoyo” que le brindan su marido, su hijo y el resto de sus seres queridos, que la han arropado durante este largo proceso de enfermedad y lucha.

Después de diferentes temporadas de baja, la Seguridad Social decidió darle el alta en octubre del año pasado, cuando pesaba solo 39 kilos. Una resolución que la obligó a dejar su trabajo y ahora está en el paro. “Mi temor es que en cualquier momento me llamen para trabajar y yo, la verdad, no sé cómo voy a poder trabajar mientras no me den una solución para paliar estos dolores que me acompañan a diario”.

Fátima confía en que se reconozca algún día su enfermedad y le concedan una invalidez o bien le den alguna solución para rehabilitarla de nuevo para poder ejercer su profesión. “Eso sería lo que más me gustaría, y poder volver a salir a la calle, a disfrutar de la vida y de mi familia, que ya no recuerdo lo que es eso”, explica.

Después de un periplo por numerosas clínicas de Galicia y del país, Fátima sigue “sin ver la luz en el camino”, sin un diagnóstico acertado y sin un tratamiento que palie el dolor.

Ha pasado por diferentes diagnosticos, desde depresión hasta anorexia. Ella asegura que “lo lógico, después de años de dolor sin remedio alguno, es que uno entre en una depresión –como para no deprimirse–, pero lo mío es mucho más que eso”, asegura.

Fátima también debe hacer frente a otra consecuencia derivada de su estado de salud actual, y es la acusada pérdida de peso que sufre, algo que ha cambiado su aspecto muy considerablemente en los últimos tiempos. Su rostro refleja también la mala racha que está pasando aquejada de dolores y falta de apetito, marcándose en su cara esas arrugas que han servido para poner nombre a su perfil de Instagram (@lady_arrugas) donde regala cada día miles de sonrisas a sus fieles seguidores, algunos destacados rostros del país y otros gente anónima en busca de pequeñas dosis de felicidad que, curiosamente, reparte alguien a quien la felicidad le resulta más que esquiva.