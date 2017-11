Reportaje | La Ferrolana celebra su segundo aniversario brindando con una nueva “rubia”

Año nuevo, creación nueva. Tras nacer en noviembre de 2015 y sacar a la venta la receta “Pale Ale”, seguida de la elaboración de “Opa Ipa” en su primer cumpleaños como homenaje al barrio de Canido, la marca de cervezas La Ferrolana presentó ayer su nueva variedad con motivo de su segundo aniversario: “Ruliña”.

Alberto y Cruz Castro, los hermanos que decidieron dar un giro a sus vidas y embarcarse en la aventura del emprendimiento apostando por la creación local y artesanal en pleno centro de Ferrol, organizaron ayer una fiesta en La Espuma –uno de los negocios familiares junto con el clásico Ultramarinos El Rápido– para dar a conocer a amigos, clientes y vecinos su nueva idea y reivindicar que la innovación no está reñida con la “old school”. “Es una cerveza de tipo Blonde Ale, un rubia muy suave y ligera en la que combinamos maltas Pilsner, Munich, con un toque floral muy agradable que conseguimos con la variedad de lúpulo Cascade. La verdad es que está gustando mucho, si te gusta la cerveza suavecita esta es la tuya”, comenta Alberto Castro.

Aunque de los ingredientes con los que elaboran sus bebidas solo el agua es local, la idea de los hermanos Castro es ir “tirando para casa” cada vez más, aunque es algo que no está realmente en sus manos. “Es todo producto natural, las maltas son belgas y los lúpulos, dependiendo de cada variedad, algunos son americanos, otros europeos... Pero claro que nos gustaría tirar más hacia lo local”, explica.

De la nueva “Ruliña” han elaborado, por el momento, unos mil litros, pero la producción es continua y atendiendo a la demanda. “Hacemos lotes muy pequeños, de unos 200 litros, y a lo largo del año vamos elaborando de las tres variedades en función de lo que se pida”, asegura Alberto. Asimismo, desde que comienza el proceso de creación, totalmente artesanal sin filtrar ni pasteurizar, hasta que el consumidor puede llevársela a la boca tiene que pasar un mes. “Elaboramos la cerveza el primer día y tiene que estar, dependiendo de la receta, como una semana fermentando. Una vez madure, la embotellamos y fermenta unas dos semanas en el envase”, describe Castro.

Un sabor que entra por los ojos

La nueva receta cuenta además con otro de los atractivos referentes de La Ferrolana, la etiqueta de la botella, que en esta ocasión corrió a cargo de la ilustradora local Elga Fernández Lamas, afincada en Valencia desde hace poco más de diez años pero gran entusiasta de la ciudad y artífice de múltiples creaciones referidas a su lugar de nacimiento. “Estamos contentísimos de poder contar con Elga y su resultado está teniendo mucho éxito porque es una etiqueta que tiene que ver, ya no solo con Ferrol, sino con Galicia”, comenta Castro, en referencia al sancosmeiro, el sombrero que porta la mujer que aparece en la pegatina, una prenda tradicional gallega que se acompaña con la camiseta a rayas como representación del mar.

Beber una ferrolana no es solo cosa de los amantes de este tipo de bebidas, sino que también forma parte ya de la identidad de la ciudad por lo que, aunque muchas se quedan en casa, otras muchas viajan lejos de nuestras fronteras como símbolo para combatir la morriña llevando el nombre de Ferrol por el mundo adelante. “Cuando empezamos ya nos quedamos muy sorprendidos de la acogida que tuvo. No sabíamos muy bien como iba a funcionar y también había mucha presión por el nombre porque había quien decía que iba a ser malo para la marca... pero para nosotros fue la mejor opción”, confiesa Alberto.

El gusto por las cervezas realizadas de manera tradicional cada vez gana más adeptos y es por eso que, aunque demandan una feria en la ciudad naval, As Pontes, Sada y A Coruña ya cuentan con un día dedicado a la exaltación de este producto. El próximo día 16 de diciembre, La Ferrolana estará presente, junto a otros comercios y locales de hostelería, en un mercadillo que se llevará a cabo en la zona de Callao.

A partir de este lunes, la cerveza podrá adquirirse –junto a las otras dos variedades de la marca– en los establecimientos El Rápido (Magdalena, 139) y La Espuma (Iglesia, 90), además de en algunos establecimientos hosteleros de la ciudad que irán anunciando en la página de Facebook de La Ferrolana.

En su idea de sacar una receta por año, los Castro ya piensan en la cuarta variedad de su cerveza y aseguran que a inicios de 2018 se pondrán a hacer pruebas para ver lo que más les apetece degustar tanto a ellos como a sus clientes. l