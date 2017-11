Reportaje| La escasa pluviometría pone en alerta a empresas como Horticina

Diferentes concellos de la comarca empiezan a tomar conciencia sobre los problemas que la escasez de agua podrían acarrear y ya toman medidas. Muchas empresas ven también con preocupación la escasa pluviometría, más aún si se trata de firmas del sector agrario, como la firma con base en Cerdido Horticina.

Miguel Ángel Mato, el gerente de la firma, confía en que ahora que el tema está de tanta actualidad se tome más conciencia sobre un problema que, como asegura, “está entre nosotros hace tiempo y no es nuevo”. Así, confía en que las administraciones tomen cartas en el asunto y piensen que también en Galicia puede llegar a haber escasez de un suministro básico como es el agua.

En el caso concreto de Horticina, en estos momentos las plantas están en fase de hibernación, y se les ha cortado el riego una vez finalizó la cosecha. A pesar de ello, les preocupa lo que ocurre, porque es en estos meses cuando los manantiales de los que harán uso cuando concluya la fase de hibernación se deben estar llenando. Mato asegura que sus manantiales, uno de los cuales nunca se ha secado, sí que llevan menos caudal del que se recuerda. No obstante, en Horticina muy conscientes de la necesidad de disponer de agua, disponen de dos balsas que recuperan el agua de la lluvia de 9 millones de litros cada una. Una de ellas recibe, vía canalización, las aguas que caen de los tejados de las instalaciones. Este último depósito ya no se logró llenar del todo el año pasado, un hecho que para el gerente de la firma ya era un indicativo claro de que la sequía era evidente la campaña pasada.

Además, según los registros de sus propias estaciones meteorológicas, en los últimos tres años la llegada de las estaciones se está retrasando hasta un mes y medio, asegura Mato.

La firma, que explota una plantación de 95 hectáreas, confía en contratar entre 450 y 480 operarios de cara a la próxima campaña, siempre que se cumplan las previsiones de producción. l