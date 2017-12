Renfe formulará a principios de año nuevos horarios en sus servicios de cercanías gallegos

El Concello de Moeche acogió ayer por la mañana la segunda reunión de la comisión técncia de trabajo formada por los municipios del norte, Renfe y la Xunta con el objetivo de mejorar los servicios ferroviarios de cercanías.

Al encuentro asistieron la alcaldesa modestina, Beatriz Bascoy, el concejal de Transportes de Viveiro, Jesús Fernández, la gerente de Urbanismo del Concello de Ferrol, Ana Marquina, el responsable del área de viajeros y ancho métrico de la zona de Asturias y Cantabria, Javier Villoria y el gerente del servicio público en Galicia, Enrique Fonte, así como la técnica de la Xunta Silvia Pérez. En la cita se acordó el compromiso de Renfe de aportar, después de las fiestas navideñas, una propuesta de reestructuración de los horarios que contemple las peticiones de los concellos y de la Plataforma en defensa do tren Ferrol-Ribadeo.

La empresa también informó en la reunión de la próxima instalación de sistemas de control de pago en el eje Ferrol-Ortigueira y de la licitación del contrato para la reparación integral de seis máquinas que cubren el trayecto hasta Ribadeo.

Desde los municipios se destaca que “algo se está movendo” pero que los “pequenos avances” conseguidos hasta el momento no son suficientes. Así, los concellos siguen demandando un programa “con financiamento enriba da mesa” que permita diponer de un transporte público de proximidad adecuado a las necesidades de los usuarios.

En este sentido, los municipios proponen que los dos servicios de primera hora de la mañana con destino a Ferrol y salida desde San Sadurniño y Cerdido pasen a hacer el trayecto desde Ortigueira y llegando a la estación ferrolana a las 7.18 y a las 8.12 horas. Este cambio favorecería “ao estudantado dos institutos, do FP e do que vai á universidade. Os universitarios incluso terían marxe suficiente para facer o trasbordo ao autobús que une Ferrol co campus coruñés”, indicó Bascoy.

Además, la alcaldesa señaló que se producen constantes problemas técnicos, retrasos e interrupciones por fallos en las máquinas y en las vías o por falta de personal. “Os orzamentos estatais non reflicten ningunha contía para o noso transporte ferroviario e desde a Comisión Europea chégannos informacións de que ninguén, nin a Xunta nin o goberno do Estado, lles solicitou fondos para esta finalidade malia existir partidas importantes. O tren de cercanías é un servizo estratéxico e con futuro, agora só falta que o goberno galego faga valer o seu peso político en Madrid, se é que o ten”, manifestó Bascoy.