Relacións das Irmandades cos cataláns (XIII)

Na España de 1917, froito de diferentes factores, había unha significativa crise económica e social. Politicamente, os republicanos pedían reformas e o final do sistema de partidos turnantes xurdido coa Restauración –o bipartidismo– e os rexionalistas, nomeadamente os cataláns, pedían a autonomía.

No mes de xuño, viuse na obriga de dimitir García Prieto co seu goberno. Para substituílo, Alfonso XIII designou ao dirixente conservador Eduardo Dato –coruñés, por máis señas– que, como non contaba coa maioría no Parlamento, optou por pechar as Cortes, suspender as garantías constitucionais e implantar a censura de prensa. Cambó viu unha magnífica oportunidade para pedir unha reforma da Constitución que incluíse o recoñecemento das identidades rexionais. Con ese obxecto, solicitou ao goberno que reabrise as Cortes, cousa que non conseguiu. En consecuencia, nos primeiros días de xullo conseguiu reunir os deputados e senadores cataláns para que Cataluña se constituíse en rexión autónoma. Se o goberno non respondía –como así foi– ás súas demandas, o seguinte paso sería o de reunir en Barcelona o maior número posible de deputados e senadores doutros territorios incluídos para constituírse en Asamblea tratrar de resolver a organización do Estado, da autonomía municipal e outros problemas que entendían urxentes, xuntanza que tivo lugar o 19 de xullo, malia as presións do goberno de Dato. A maiores, tamén en Barcelona, en agosto iniciouse a folga xeral revolucionaria apoiada polos dous grandes sindicatos obreiros, a UGT e a CNT.

É importante indicar que esta “necesidade contextual” da rexionalización da política española afectou a toda a estructura política da Restauración e que o seu influxo chegou ata comezos de 1919, cando o Conde de Romanones confirmou que as teses que propuña Wilson e as bases que ían rexir a Sociedade de Nacións en nada afectarían nin á economía nin á política española.

Mais durante os anos 17 a 19, a polémica arredor dun posíbel Estatuto de autonomía para Cataluña foi un dos grandes temas de Estado. Ese período de álxida polémica, e a súa prolongación ata 1923, definiron un período da historia de España imposíbel de explicar sen a influencia política e teórica do movemento rexionalista. Nin que dicir ten, que os xogos políticos, a linguaxe e as concesións aos catalanistas e o uso do termo “rexionalismo” como elemento propagandístico capaz de mobilizar as masas e os intelectuais son fundamentais para explicarmos a importancia e potencial abalador dun movemento político consolidado en Galicia.

Cómpre explicar que nesta altura, ata 1919, se entendía por rexionalismo mesmo que por nacionalismo. Tal como era entendido pola prensa e os intelectuais do XIX. Rexionalismo non toma o significado moderado ata despois do ano 1918, debido á difusión do seu uso e apropiación á moda polos políticos locais da Restauración. Feito que obriga aos nacionalistas a adaptar o segundo nome, contra 1918.

.Naturalmente, as Irmandades da Fala, na medida das súas posibilidades, apoiaron estes movementos dos cataláns e trataron de afortalarse a conta deles. A Nosa Terra inserta textos de Cambó (como “Verbes d’un apóstol”), ou, no propio mes de xullo (en “Rexionalismo activo / A Asambreia Catalá”), defende o posicionamento de Cambó.

Así mesmo, o número do 20 de setembro dá conta da visita a Galicia de Cambó, que viña acompañado do primeiro tenente de alcalde de Barcelona, curmán da presidente da Asamblea de parlamentarios catalás. Foi agasallado por membros da Irmandade e despois no seu local improvisou unhas palabras. Como era de esperar as súas manifestacións sobre o rexionalismo suscitaron reaccións a favor e en contra nos xornais. Nesta visita acordouse a celebración dunha semana galega en Barcelona. Á capital catalana acudiu unha ampla representación.. Para as Irmandades era un momento importantísimo: “Atopámonos na hora da mais outa responsabilidade que pesóu endexamais sobre Galicia. Os nosos probremas, pol-a ves pirmeira, van pranteárense solenemente ante España enteira”. Da embaixada formaron parte dous ferroláns residentes en Madrid: Rodrigo Sanz –“abogado e pubricista do Ateneo de Madrid, leader da finada e groriosa Solidaridá Galega, e un dos iniciadores das Asambreias agrarias de Monforte”– e Aurelio Ribalta –filólogo, poeta e pubricista, direitor do boletín e seición ateneísta Estudos Galegos”–, xunto con Manoel Banet Fontenla, Antono Valcárcel, Lois Porteiro Garea, Lois Pena Novo, Antono Vilar Ponte, Antono Lousada Diéguez, Ramón Vilar Ponte, Leandro Pita e Vázquez Enríquez. Ían facer a seaman galega con conferencias e algún discurso no Ateneo ademais de estudar a organización rexionalista de Cataluña.

Despois das xornada, os rexionalistas cataláns afirmaron que virían a Galicia a espertar o rexionalismo galego e enlazalo co de Cataluña e, correspondendo á semana galega en Cataluña, no mes de decembro tivo lugar en Galicia a semana catalana, A ela acudiron destacadas personalidades do catalanismo (deputados, senadores e o propio presidente da Mancomunidade): Cambó, Magín Morera, Pedro Rahola, Puig i Cadafalch....

Había moito que tratar. Estaban previstas eleccións para comezos de 1918.