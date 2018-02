Recurren los recibos por la tasa de saneamiento “sobredimensionada”

La polémica tasa de saneamiento aprobada por el Concello ya está siendo remitida en sus recibos a un total de 33.438 usuarios a los que se presta servicio de depuración, lo que se traduce en términos económicos en 353.435 euros.

El precio del recibo medio es de 10,57 euros, aunque para el servicio doméstico sale en unos 9,5 euros por mes y medio de servicio. Así las cosas, Suárez explicó que el coste estimado será de seis euros al mes, algo que, bajo el punto de vista del ejecutivo, reconoce que está “sobredimensionado”. Por esta razón, en el mes de diciembre se encargó un estudio a Eudita para la realización de una valoración real del coste del saneamiento y poder aplicar cuanto antes el precio real, para lo que se estima que en torno al mes de abril esté ya listo este expediente de modificación de la tasa.

Precisamente estos recibos, del mismo modo que se hizo con la tasa en sí misma, serán recurridos por la Plataforma na defensa dos servicios públicos, pola remunicipalización, que ayer mismo anunciaban que en la concentración prevista para mañana, a las seis de la tarde, en la plaza de Armas, se pondrán a disposición de la ciudadanía dichos recursos para poder denunciar esa tasa, que tachan de ilegal.

En este sentido, el portavoz de la Plataforma, Alejandro Carrodeguas, apuntó que se trata de “unha estafa manifesta que perpetra o fraude da tasa do 2014 de Rey Varela, e pola que se quere cobrar por un servicio en parte inexistente porque se duplican os caudais e os custes elétricos para pasar a cobro importes que no son reais”.

Por esta razón, se hace un llamamiento a los vecinos para acudir a la movilización de mañana y se ha iniciado ya una campaña de recursos, acusando, además, al alcalde, Jorge Suárez de “pretender tapar o furado de Emafesa, querendo incrementar o negocio da empresa mixta para paliar as perdas”.

Como explicaron desde la Plataforma, el cobro de estas cuantías va contra la legislación de tasas y precios públicos, que apunta, por un lado, que se devolverá una tasa cuando no se produzca el hecho imponible y, por otra, que el importe de las tasas no podrá exceder el coste real de la actividad, como sucede en este caso.

Este colectivo será recibido esta tarde por el alcalde aunque, como explicaron sus portavoces, “se é para parar a movilización ou quedar ben se está equivocando, porque imos plantexar o que xa temos acordado”.

Los anuncios del regidor local de la próxima modificación de la tasa para ajustarla al coste real es considerada por los afectados como un anuncio más, realizado hace ya tres meses.



Acuerdo

La plataforma se muestra también recelosa del convenio que el Concello de Ferrol tiene previsto firmar con Narón y Augas de Galicia, al señalar que “non existe ningún tipo de contrato de Emafesa con Narón para que poida prestar o servizo” y su portavoz, Alejando Carrodeguas, habló incluso de que el alcalde “está prevaricando e cometendo un auténtico fraude e un atropello que non se pode consentir”.

Precisamente a este respecto, Jorge Suárez anunció que ya existía un texto definitivo del convenio, acordado con el Ayuntamiento de Narón como borrador, y que ya se ha remitido a Augas de Galicia para recibir su visto bueno y poder, a continuación, llevarlo a comisión informativa y a aprobación plenaria.

Con la firma de este convenio, que supondrá el reparto del coste entre el 70 y el 30% para Ferrol y Narón, el alcalde confía en que “se poida restablecer a relación de normalidade con Narón”. La idea es que en el futuro sea la Mancomunidade la que se haga cargo del servicio, para lo que se plantea el horizonte de abril de 2019.

Asimismo, se creará una comisión de seguimiento del acuerdo en el que estarán representadas las tres partes implicadas.

Suárez recordó que el ciclo del agua se completará con el sanemiento de A Malata, para lo que se encuentra sometido a exposición pública la cesión de terrenos afectados.