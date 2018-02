Recorrido por la vida y obra de Rosalía de Castro desde la mirada de Xurxo Lobato

“Esta exposición é a miña humilde homenaxe a Rosalía de Castro, a quen considero escritora de referencia tanto na literatura galega como na española. Foi unha muller que non quixo restrinxirse ao ámbito doméstico. Escapou do rol tradicionalmente atribuído á muller e asumiu protagonismo como escritora nun tempo no que iso era navegar contra o vento e a marea”. Así se expresó ayer el fotógrafo Xurxo Lobato, autor de la exposición “Airiños, aires, Rosalía” que desde ayer y hasta el próximo 5 de marzo puede verse en el Pazo da Cultura de Narón –de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas–.

El reconocido fotoperiodista estuvo acompañado en el acto de inauguración por la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, y la concejala de Cultura, María del Carmen Espada. La primera destacó el trabajo del autor, que permite “realizar un percorrido a través das fotografías, pola vida e obra da poetisa e novelista compostelá Rosalía de Castro”.

La exposición, en la que colabora la Casa de Rosalía y que sirve para reivindicar la figura de Rosalía como “poeta e escritora, como pioneira na defensa das mulleres e como símbolo de galeguidade”, destacó Lobato, está formada por un total de cincuenta y cinco imágenes de gran formato.