Los puertos deportivos apuestan por una captación de clientes conjunta

La titular de la Consellería do Mar, Rosa Quintana, ratificó ayer el compromiso de su departamento para captar nuevos clientes náuticos europeos para el conjunto de las instalaciones náutico-recreativas de Galicia. Así lo declaró la conselleira en una reunión de coordinación de las Autoridades Portuarias de Galicia, que se celebra periódicamente en la sede de los diferentes puertos estatales y que en esta ocasión tuvo lugar en Ferrol.

Quintana explicó que, con el objetivo de incrementar el volumen de negocio de las dársenas recreativas de Galicia, el departamento que dirige lleva a cabo una estrategia coordinada con gestores de los puertos deportivos gallegos para “impulsar a súa presenza nos eventos de referencia do sector a nivel internacional”. La responsable de Mar de la Xunta se comprometió, de esta forma, a que la oferta náutica gallega, esté presente en 2018 en ferias, salones y presentaciones sectoriales de cinco países europeos.

Serán Portos de Galicia y Turismo de Galicia los organismos que encabecen la delegación gallega que participará en las citas de Francia, Reino Unido, Irlanda, Alemania y Portugal, “dando así resposta á petición trasladada polos responsables das principais instalacións náutico-recreativas galegas, tanto autonómicas como estatais, na última reunión de traballo mantida entre os representantes de Portos e os dunha ducia de entidades náuticas galegas interesadas na súa promoción e que tivo lugar a semana pasada no porto deportivo da Toxa”, manifestó.

Rosa Quintana explicó que la Consellería do Mar está desarrollando este tipo de acciones dentro de su estrategia de promoción de la náutica de recreo, contemplada como “un dos eixos básicos” de trabajo en el Plan Estratéxico da Náutica Recreativa 2012-2020. La conselleira añadió que los resultados de este trabajo “están a arroxar cifras de recepción de embarcacións en tránsito en constante aumento durante os últimos catro anos”, pasando de 7.013 en 2013 a 8.754 en 2017, lo que supone un incremento de cerca de más de 1.700 barcos, un 25% más. l