O público infantil tamén ten o seu espazo na programación do Jofre

A programación cultural prevista polo Concello de Ferrol para o Jofre terá en conta, un ano máis, ao público máis novo para achegar aos nenos e nenas ao mundo das artes escénicas. Cinco espectáculos infantís permitirán, neste primeiro semestre do ano, gozar dun espectáculo ao mes, fixado para as mañás dos domingos –todos ás 12.00 horas–, e con entradas totalmente de balde.

O primeiro deles terá lugar o vindeiro 4 de febreiro, da man da compañía Berrobambán, que poñerá en escena a súa proposta “Xurdefet”. Está dirixida a todos os públicos –aínda que recomendada para maiores de seis anos–.

Seguiralle no calendario, o domingo 4 de marzo, a estrea do espectáculo “Eu cociño, ti cociñas?” do grupo Mamá Cabra, unha cita musical coas cancións recollidas no libro do mesmo nome editado por Sonárbore. Trátase dun proxecto que nace en colaboración cos centros educativos a través dunha proposta metodolóxica innovadora onde a cociña e a alimentación saudable se converten no medio perfecto para traballar diferentes aspectos curriculares e tamén para divertirse das cancións. As músicas están feitas por Mamá Cabra e as letras, moitas delas, por María Canosa, escritora de literatura infantil.



Magín Blanco

O mes de abril será a quenda para Magín Blanco, que aterrará no Jofre co súa proposta “O camiño dos paxaros”. Trátase dunha historia de superación persoal, contada a través da música e da interpretación, baseada na evoluación dun personaxe que debe afrontar a dureza da vida e loitar para coeñecer os seus sentimentos e descubrir o seu camiño para coñecer a felicidade.

Dirixida por Santi Cortegoso, de Ibuprofeno Teatro, estarán en escena o propio Magín Blanco e Marián Bañobre.

O 6 de maio pasará polo teatro ferrolán a compañía Elefante Elegante, no seu coso para representar ante o público a obra “Danza da choiva”. O espectáculo, de teatro xestual e que ademais inclúe danza, manipulación de obxectos e monicreques, parte da pregunta de que acontecería se de súpeto deixase de chover.

Poñerán o colofón á programación deseñada no Jofre para o público infantil neste primeiro semestre do ano a montaxe “Up2Down”, da compañía Traspediante, protagonizada por dúas bailarinas sobre dous cables de funambulismo e dirixidas por un paiaso.

Marta Alonso & Paula Quintas interpretan a dúas personaxes definidas polo seu estatus antagónico: o alto e o baixo.