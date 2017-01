El PSOE pide coherencia al alcalde tras la suspensión de militancia de Méndez

Tras el anuncio de suspensión de militancia de la concejala Rosa Méndez por parte de la comisión gestora del PSOE federal, la secretaria xeral de Ferrol y portavoz del grupo socialista municipal, Beatriz Sestayo, compareció para mostrar su satisfacción por lo que considera “unha ratificación punto por punto do exposto pola executiva de Ferrol”.

Se refirió así a las acusaciones de transfuguismo a la concejala Rosa Méndez y María López que, tras haber concurrido por las listas del PSOE a las elecciones, decidieron permanecer en el gobierno local cuando el grupo socialista se pasó a la oposición tras la retirada de competencias por parte del alcalde de Ferrol en Común, Jorge Suárez.

Sestayo aludió a que la decisión ha sido tomada ahora –después de que lo hiciese la ejecutiva local, el grupo y se apoyase la propuesta desde la agrupación provincial– por el órgano máximo del PSOE y a que, de este modo, culmina un proceso que comenzaba “con esa traición aos votantes, despóis de que Jorge Suárez procedera á ruptura unilateral do pacto de goberno, saltándose os acordos dos 75 puntos que sustentaban o goberno de coalición, cesando unilateralmente a persoal do partido e a concelleiros deste grupo”. Sestayo recordó que pese a haber sucedido estos hechos “as dúas compañeiras preferiron optar por manterse nos seus cargos, antes que respectar ás persoas que as tiñan votado e ao partido que as levaba na lista”.

Aunque la concejala Rosa Méndez habla de una suspensión provisional en tanto no se solucionase el expediente abierto, ya que ella misma pidió la mediación de Ferraz al respecto, la portavoz socialista insiste en que las tres ejecutivas –local, provincial y estatal– han dado la razón a la ejecutiva ferrolana. Asimismo, Sestayo destaca que “é difícil que un órgano superior como unha xestora impoña unha suspensión de militancia, se da so en situacións gravísimas e é o que ten acontecido”.

De este modo, la secretaria xeral apuntó que “é a situación máis dañina para a democracia que se pode dar, o transfuguismo e a falla de respecto á vontade democrática dos cidadáns”.

Por eso, apeló a que, independientemente de los trámites que quieran seguir en un expdiente, se dé ejemplo de respeto “á decisión dos votantes” y se aporte “normalidade” al funcionamiento del Concello. Así, aunque las actas de los concejales son individuales, por lo que tanto Rosa Méndez como María Fernández son propietarias de las suyas, la portavoz socialista aspira a que “as actas do partido socialista otorgadas polos cidadáns volvan ao PSOE porque é o democrático e non é lóxico que sexan quitadas por usurpacións iilexítimas e por trampas”.



coherencia

Beatriz Sestayo no se refirió únicamente a las ediles no adscritas sino también al alcalde, Jorge Suárez, que gobierna, indicó, “con dúas tránsfugas”. Así, la edil apeló a la coherencia del regidor y recordó que “cando lle pediamos que non gobernara con tránsfugas e non se instalara no transfuguismo, fora leal e respectuoso, apuntaba que esperaría a la decisión de Ferraz”.

Con esta suspensión de militancia aprobada por la gestora federal, indica Sestayo, que respalda la tomada por el PSOE de Ferrol dentro de los marcos estatutarios, apunta, “esperamos de corazón que o alcalde dea exemplo”. Del mismo modo, recordó, además, que Jorge Suárez es miembro de Esquerda Unida, uno de los partidos que suscribe el pacto antitransfuguismo, por lo que, dijo, “confiamos en que respecte a súa palabra e acate a decisión do PSOE federal e non goberne con tránsfugas”.

La portavoz socialista, ahora en la oposición, señaló que hay por delante mucho trabajo, por lo que insta al alcalde de la ciudad a “que deixe a parálise en que se mantén, porque necesita consensos para traballar e non pode seguir en inacción”.

Advierte, además, de queFerrol no puede esperar a la “provisionalidade”, que impide tomar decisiones fundamentales para esta ciudad.

Por su parte, el regidor local, Jorge Suárez, considera que la suspensión de militancia de la concejala Rosa Méndez, integrada en su equipo de gobierno, es temporal en tanto no se resuelva el expediente en marcha, por lo que apuntó que no tomará ninguna decisión y seguirá trabajando sin pronunciarse al respecto, ya que se trata de cuestiones propias de un partido, que, además, no es el suyo.