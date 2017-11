PSOE y siete entidades hacen sus propuestas para los presupuestos

Apoyados por representantes de hasta siete entidades vecinales o sociales de la ciudad naval–tanto de la zona urbana como de la rural–, los concejales del grupo socialista presentaron ayer la moción que se debatirá mañana en el pleno de fin de mes y en la que instan al ejecutivo de Jorge Suárez a presentar el documento de los presupuestos de 2018 antes de que concluya este año para la toma en consideración de los grupos, de modo que las propuestas que plantean puedan ser desarrolladas el próximo ejercicio.

Con el fin de que se perciba que no son propuestas unilaterales del PSOE y de que cuentan con el apoyo ciudadano, incluso han sido aprobadas, muchas de ellas, en el pleno de la corporación, o formaban parte del acuerdo de gobierno–, la portavoz socialista, Beatriz Sestayo, dio voz a los vecinos de Santa Mariña, Ensanche A, Pazos, Mandiá, Caranza o Recimil para que relatasen sus demandas, hasta un total de 14, para que puedan ser incluidas en el texto económico que redacte el gobierno local y que sería el primer presupuesto del mandato.



Propuestas

De este modo, la moción socialista pide que se incluya la rehabilitación del mercado de Caranza, la construcción de una pasarela peatonal que comunique Santa Mariña y el Ensanche A –el BNG eleva a pleno otra moción en esta misma línea–, la obtención de la titularidad municipal de la parcela del campo de fútbol de San Xoán para usos públicos, el impulso al recinto de FIMO como ciudad deportiva y de ocio, reservando un espacio para el desarrollo de empresas de base tecnológica. Asimismo, reclama el plan de usos del castillo de San Felipe, la construcción de una pista polideportiva cubierta en Mandiá, en la ubicación acordada con la Asociación de vecinos de dicha parroquia o la rehabilitación y mejora del barrio de Recimil, con una aportación mínima de un millón de euros, con la puesta en marcha de la comisión que abordaría el acceso a las viviendas. Se pide también una inversión de un millón de euros parta el saneamiento en la zona rural de Ferrol, otra cuantía idéntica para el desarrollo de los presupuestos participativos, la redacción del proyecto para la construcción del Parque das Vías, en el Ensanche A, un aparcamiento en superficie en las inmediaciones del Arquitecto Marcide –para el que existe una parcela de titularidad municipal–, la puesta en marcha de “Ferrol en Feminino”, que, indicó Sestayo, creó 15 negocios en su primer año, el refuerzo de personal de servicios sociales y dotación de personal necesario para abordar la municipalización de servicios.

La propuesta de presupuestos de 2018 incluye, además, una tasa de saneamiento ajustada a los costes reales del servicio prestado a la ciudadanía, algo en lo que ya se insistió con la aprobación de la tasa de la que recientemente se levanto su suspensión.

La portavoz socialista insistió en que no se incluye ni una sola reivindicación que no haya sido asumida en algún momento por el gobierno.. l