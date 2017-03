El PSOE dejará el Consello de Emafesa si el gobierno no cambia de posición

La anunciada reunión monográfica del alcalde con los distintos grupos de la oposición para abordar la tasa de saneamiento, que fue rechazada en dos plenos extraordinarios, se saldó con un tres cero. PSOE y BNG no pasaron, entre los dos, de los 15 minutos de debate y al término del encuentro destacaron el “autoritarismo” y la “frustración” como resultado de la misma, sin que nada haya variado con respecto al último “no” votado en pleno.



Aunque el PP fue el interlocutor con el que más se habló, en una larga reunión, ni siquiera así el alcalde, Jorge Suárez, consiguió un apoyo explícito y lo máximo a lo que llegó fue a un “todavía hay margen para llegar a un punto de encuentro, al que aspiramos”, como explicó la portavoz popular Martina Aneiros, al término de la reunión. También con la portavoz de Ciudadanos, Ana Rodríguez, se mantuvo un encuentro extenso, si bien su representante señaló que explicará hoy su postura.



oposición

La portavoz socialista, Beatriz Sestayo, tras menos de diez minutos en Alcaldía, acusó a Jorge Suárez de mentir y de no ser capaz de mantener su palabra. Se refería así al compromiso del regidor de no llevar al mismo pleno el contenido del Consello de Administración de Emafesa y la tasa de saneamiento. De “autoritarismo” calificó además que no se haya aceptado ninguna propuesta del grupo socialista y que no se hayan podido hacer nuevas aportaciones “porque fixou xa un pleno e anunciou que a tasa non tería modificacións e que se abordaría na misma sesión que o Consello”.



Sestayo criticó la “euforia de autoritarismo exacerbado” del alcalde y anunció que su grupo –Bruno Díaz y Beatriz Sestayo forman parte del Consello de Administración de Emafesa” abandonará este órgano antes del pleno, en el caso de que el alcalde “persista no seu amparo a quen o levou ao desastre”. Así, acusó a Suárez de ser un aliado de Socamex –la parte privada de la empresa de aguas– y señaló que el PSOE “non será cómplice de las decisiones que se tomen.



Sestayo criticó que jurídicamente ni la depuradora ni los interceptores son titularidad del Concello ni está firmado el acuerdo entre Ferrol y Narón. Los socialistas piden la fiscalización e investigación de los incumplimientos de Socamex, un informe de funcionarios públicos que validen el estudio de la empresa Emafesa –“porque non nos valen as cotas que fai quen o alcalde chama tiburóns”, indicó Sestayo–, que se establezcan tramos para la cuota del agua, la actualización del estudio sobre los costes de mantenimiento de los interceptores y que se incluya en los presupuestos un millón de euros para el saneamiento del rural.



El portavoz del BNG, Iván Rivas, dejó de manifiesto que los encuentros de hoy “son un reflexo das motivacións do goberno”. Así, que se haya dedicado una hora a hablar con el PP y escasos minutos con el BNG demuestran, a su juicio, “que o obxectivo é a imposición da tasa en vez de esixir aos responsables das infraestruturas Augas de Galicia e Fomento que as poñan en marcha”. Criticó, además, la aprobación de las cuentas de Enmafesa que se pretende llevar a cabo y la inclusión, vía subvención, en los presupuestos de 2017 de cuantías para paliar las deudas de la empresa Emafesa.



Señaló, además, que los demás grupos, aunque no hayan apoyado la tasa hasta ahora, sí se muestran partidarios de que se imponga, algo a lo que siempre se ha opuesto el BNG.



De hecho, la portavoz del PP, Martina Aneiros, presentó el pasado lunes una serie de condicionantes para poder sacar adelante la tasa y aunque ayer, al término de la reunión, no se mostró satisfecha de los resultados “porque el alcalde no ha valorado todos los puntos”, no fue tan rotunda como los demás grupos, y se quedó con un “veremos como va evolucionando”.



De todos modos, aunque no descartan llegar a un punto de encuentro, “que solo depende del alcalde”, tampoco están contentos con la situación a día de hoy, esperando que se les convoque o se les de respuesta a sus sugerencias. “A día de hoy –recalcó Martina Aneiros–, satisfacción ninguna”.