PSOE y BNG analizarán un presupuesto que consideran prioritario para 2017

Esta semana se hablará con el PSOE y el BNG para negociar los presupuestos municipales de 2017, los primeros de este mandato, para los que el ejecutivo en minoría de Ferrol en Común y dos concejalas no adscritas necesita apoyos para conseguir su aprobación.

Los plazos nuevamente juegan en contra del regidor local, Jorge Suárez, que había anunciado este mismo mes que en la segunda quincena serían entregados a la oposición. Ayer reiteraba estas fechas, pese a que hoy concluye enero.

De todos modos, el alcalde aseguró que el documento económico que servirá de base y guía para el año 2017 ya está cerrado, con su correspondiente memoria e inversiones que priorizarán lo social, y pasará “en breve” a manos de la oposición, empezando por PSOE y BNG, que apoyaron la investidura de un gobierno de izquierdas.Será un texto “aberto a achegas, críticas constructivas e á colaboración de todos en aras do ben común”.



aliados

Tras estas declaraciones del regidor, tanto PSOE como BNG cuentan con tener noticias hoy de este documento, ya que ayer no se les hizo entrega de nada.

La portavoz socialista, Beatriz Sestayo, indicó que desde el PSOE se esperan “con moito interés” unos presupuestos, que, apunta la edil, “xa chegan inexplicablemente moi tarde despois de mil anuncios fallidos, porque cremos que son absolutamente imprescindibles para o crecemento da cidade”.

Pese a desconocer los contenidos del documento económico, Sestayo apunta que la voluntad del PSOE es “poñer da nosa parte todo o posible para que haxa uns orzamentos que permitan crear emprego e facer crecer a cidade”. Asimismo, la portavoz socialista indicó que es fácil que el alcalde conozca cuáles son las prioridades del PSOE, ya que hasta hace poco formaba parte del ejecutivo local “e o noso grupo presentou hai máis dun ano o borrador”, indicó la concejala .

En este sentido, desde el grupo socialista se recuerda que ya han manifestado en anteriores ocasiones que la creación de empleo y de dinamización económica en la ciudad, las políticas sociales y de igualdad y la recuperación de Ferrol y sus barrios así como de emblemas de la ciudad que sirvan de referente como la ciudad deportiva y de ocio en FIMO o el mercado de Caranza son fundamentales.

Tampoco el BNG tuvo ayer noticia alguna del texto económico pero su portavoz, Iván Rivas, apuntó que “recibimos a nova de que vai entregar os orzamentos con esperanza”. Rivas valoro que en numerosas ocasiones el regidor, Jorge Suárez, reconozca al BNG “como referencia política” pero apunta que, sin embargo, “as súas alianzas parecen ir noutra dirección”. En este sentido, Rivas recuerda que el día a día del ejecutivo refleja formas de actuar diferentes a lo que plantea el BNG. Así, puso como ejemplo la postura del gobierno ante el debate del saneamiento, la dinámica seguida en las ordenanzas, con el denominado catastrazo o la aceptación de la regla de gasto planteada por el Ministerio de Hacienda, mientras en otros Ayuntamientos se discuten estas decisiones procedentes del Gobierno del PP.

De todos modos, los nacionalistas consideran que el presupuesto es una herramienta fundamental y que es necesario contar con el que será el primer documento económico del mandato. Esperarán, de todos modos, a disponer del texto íntegro para analizarlo pormenorizadamente. Aun así, el BNG apunta que el ejecutivo “non vai poder ser empregado como excusa para non contar no 2017 cun orzamento”.

El PP deberá esperar algo más para poder aportar propuestas al presupuesto y , en este sentido, los populares desean que “por una vez cumpla su palabra”.