El PSOE anima a los ciudadanos a no pagar la tasa del agua y recurrirla

La oposición a la tasa del agua aprobada por el gobierno con el apoyo del Partido Popular y que supone un coste mayor que el del propio servicio, tal y como reconoció el alcalde, Jorge Suarez, ha llevado al PSOE local a animar a la ciudadanía a que no paguen los recibos que ya se están remitiendo a algunos domicilios y se presente el pertinente recurso contra esa cuantía, que, según estimaciones municipales, gira en torno, para domicilios particulares, a los 9,5 euros por el mes y medio de servicio que se ha prestado.

El concejal socialista y vicesecretario de planificación de la ejecutiva de su partido en Ferrol, Germán Costoya, explicó ayer esta propuesta, indicando que desde hoy se pondrá a disposición de los interesados un recurso tipo para presentar contra el abono de la tasa.

Además, Costoya indicó que desde su formación llevarán a cabo asambleas en los distintos barrios para informar a los vecinos de lo que está sucediendo con la tasa. Entre estas explicaciones se encuentra el hecho de que, como asegura el edil, todavía no se ha aprobado el padrón para el servicio y aunque el alcalde anunció el lunes que serían 33.438 recibos, que supondrían una cuantía por el servicio de depuración de 353.435 euros, esta información todavía no ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, un requisito que se considera indispensable, por lo que, advirtió de que “xa se está pasando a cobro un recibo sen ter aprobado un padrón”.

Germán Costoya explicó, además, la posición de su grupo ante esta tasa y si bien asegura que es preciso cobrar por un servicio que se presta, “ten que ser unha tasa razoable e xusta” cuando, además, insistió, “neste caso se está facendo a sabendas de que é inxusta e o propio alcalde a pasa a cobro cando di el mesmo que é superior ao coste do servicio”.

El representante socialista recordó que el pasado mes de julio su formación presentó un escrito al gobierno, del que no ha tenido respuesta, en el que se pedía la derogación de la tasa y que se aprobase previamente a la cuantía el convenio con Narón, cuestión que aún no se ha hecho efectiva.

También se reclamaba una tasa por tramos, para que no se cobre a todos por igual sino más a quién más contamine, y que fuese un precio justo, correspondiente al coste real del servicio.

El recurso de reposición que se presentó en noviembre –también sin respuesta– hacía también referencia a que la tasa estaba basada en los costes estimados para 2014, 15 y 16 cuando “son os que se están a cobra no 2018, o que é un despropósito”, explicó Germán Costoya.

El concejal estuvo acompañado en la exposición de su postura por el secretario de Organización de la nueva ejecutiva, Luis Gómez Cobelo, y el secretario de Medio Ambiente, Ricardo Salutregui, además del presidente Augusto Pena. Todos ellos coincidieron en explicar que no se oponen a la imposición de una tasa por el servicio de saneamiento que se está prestando desde el pasado mes de abril, pero sí de este tributo que consideran “injusto y no ajustado a la realidad del coste del saneamiento”.