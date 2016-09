El PSOE alega “oscurantismo” en la gestión de laedil de Urbanismo

“Desconfianza” en la edil y “oscurantismo” en su gestión son algunas de las duras acusaciones que la ejecutiva socialista alega para acordar la retirada de competencias a la concejala de Urbanismo, María Fernández Lemos, que aprobó esta misma semana, con 14 votos a favor y dos en contra.

La ejecutiva local habla de “numerosos motivos” para adoptar esta decisión y, entre ellos, está la “falla de confianza para xestionar unha área de envergadura e responsabilidade como esta”. Además, el máximo organismo del PSOE en la ciudad asegura que los últimos meses están marcados por la “ocultación sistemática de información ao PSOE sobre as xestións e negociacións de Urbanismo, nunha falla de transparencia que obriga a adoptar medidas ao respecto”.

A través de un comunicado, la ejecutiva enumera una serie de cuestiones en las que, a su juicio, la concejala se ha hecho “merecedora” de una falta de confianza, tales como la gestión del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal o la negociación del convenio de defensa. Decisiones “unilaterales e oscurantistas”, como define la ejecutiva el proceso de peatonalización del centro, han llevado a la decisión tomada, que, en todo caso, corresponde en último término al alcalde, Jorge Suárez, que es quien debe retirar o no competencias delegadas en concejales.

El PSOE local acusa a la concejala de “hipotecar inversións previstas” en Caranza, O Inferniño, San Xoán o Ferrol Vello, por la peatonalización integral del barrio de A Magdalena, por la que, según explica la ejecutiva, se apuesta desde el PSOE pero de modo gradual.

La negativa “taxante” a acometer actuaciones incluidas en programa –hablan de la reforma del mercado de Caranza o el parque de las Vías de O Inferniño– han llevado a este organismo de dirección socialista a “non poder permitir máis incumprimentos”.

La concejala de Urbanismo, María Fernández Lemos, continuó ayer con su trabajo habitual y rehusó hacer declaraciones, explicando que “estamos a una semana de las elecciones y espero un cambio de gobierno en Galicia, por lo que no voy a hablar de temas que afecten al partido”.



apoyos

Pese a la decisión de la ejecutiva del partido –aunque María Fernández concurrió como independiente en las listas del PSOE a las elecciones municipales– no todo son críticas en la gestión de la concejala que ayer recibió el apoyo de muchas personas. Cuestiones como la peatonalización, con seguidores y detractores, estuvieron siempre presentes en las propuesta del área de urbanismo y en torno a eso giraron en este mandato jornadas divulgativas y asambleas vecinales y con comerciales.

La falta de presupuesto municipal no ha ayudado a las inversiones en materia urbanística y así los proyectos planteados como el de la plaza de Armas o la peatonalización no están contemplados todavía en ningún documento económico vigente. De todos modos, no todos los proyectos de obras dependen de esta área y precisamente actuaciones que se han acometido –reformas en A Malata– o se prevén –como el propio proyecto del mercado de Caranza– dependerían de otras áreas como Deportes, Mercados o Promoción Económica.

Fernández Lemos –que ya ha sido objeto de polémica en anteriores ocasiones con la peatonalización de la calle Real o al no apoyar la desaparición de la figura de asesor de Urbanismo– siempre ha defendido que la peatonalización era una prioridad del gobierno y que los proyectos se presentan como borradores para recibir aportaciones en diferentes foros.



próximas decisiones

Más allá del comunicado remitido por la ejecutiva del PSOE, la secretaria xeral y portavoz, Beatriz Sestayo, del mismo modo que la edil de Urbanismo, María Fernández lemos, rehusó ayer hacer declaraciones.

Tampoco el alcalde, Jorge Suárez, aclaró qué sucederá ahora, toda vez que es el seno del Concello donde se toman las decisiones de las competencias municipales. Sí señaló que se tratará en el ámbito interno “que é onde deben tratarse estes asuntos e, a partir de aí, se tomarán as decisións en conxunto”.

En esta misma línea manifestó que “ son alcalde pero non son caudillo” por lo que las decisiones que hayan de asumirse se toman en grupo y no individualmente. Así, aseguró que cuando se resuelva esta cuestión –todo apunta a que no será antes de las elecciones del próximo domingo día 25 de septiembre– “tomaría a decisión que adopten as organizacións que me trouxeron ata o goberno”.