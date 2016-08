El PSdeG aboga por unidades mixtas de investigación entre Navantia y campus

El candidato a la Xunta de Galicia por el PSdeG-PSOE, Xoaquín Fernández Leiceaga, apostó ayer en el campus de Ferrol por potenciar la relación entre Navantia y Universidad, vinculando la investigación y la formación de profesionales con el futuro del sector naval y de Navantia en particular.

Leiceaga visitó ayer las instalaciones del campus de Ferrol, acompañado por la vicerrectora, Araceli Torres Miño, donde señaló que no solo el pasado de Ferrol está ligado a la construcción naval sino que “é imprescindible reforzar as capacidades de Navantia para que tamén o estea o seu futuro”. En este sentido, el candidato socialista a la presidencia de la Xunta señaló que para conseguir esto es imprescindible la diversificación y, así, saludó algunos proyectos como los de la eólica marina que se desarrollan en la factoría naval e indicó la necesidad de desarrollar el tema de las reparaciones de buques “con contratos internacionais que sean capaces de garantir unha carga de traballo suficiente na construcción naval civil e militar”.

Para conseguir estos fines, Leiceaga mostró la necesidad de que “Navantia Ferrol estea na vangarda das tecnoloxías” de ahí la importancia de la colaboración con la Universidad, y en concreto con el campus politécnico de Ferrol.



CIS de a cabana

Leiceaga apostó por la creación de “unidades mistas de investigación entre Universidade e Navantia” y se comprometió a “mostrar todo o apoio posible para que esa colaboración sexa fructífera”.

El centro de Innovación e Servizos –CIS– de A Cabana puede funcionar, a juicio del candidato socialista, “como peza fundamental para que fructifique esa colaboración Navantia-campus de Ferrol”. Además, considera que es imprescindible para que Navantia se convierta en referente y mejore su productividad. “Para iso a investigación aplicada aos procesos productivos é fundamental”, remarcó Leiceaga, que apostó por la colaboración entre Universidad y empresa como “oportunidade para garantir o futuro da construcción naval en Ferrol”.

Leiceaga presentó ayer tanto en Ferrol como en A Coruña un programa de “ retorno do talento”, que permitirá reincorporar al sistema universitario gallego “a moitos mozos que tiveron que marchar. Por eso, habló que la necesidad de “aumentar a colaboración entre a Xunta e as universidades, mais alá do fondo de financiamento, para reforzar os estudios de posgrado”.