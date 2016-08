El promotor de las Meninas de Canido, en Ferrol, presentará a la alcaldesa de Madrid un proyecto similar para la capital

El artista ferrolano Eduardo Hermida, promotor de las Meninas de Cánido, una iniciativa que un fin de semana al año congrega a decenas de artistas para plasmar en espacios públicos de este barrio su particular visión del cuadro de Velázquez, tiene previsto presentar en los próximos días a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (Ahora Madrid), un proyecto similar para realizar en la capital del Estado.

Según Hermida, "no es fácil encontrar nada semejante" a la idea por él desarrollada en otras parte del país. En el Ayuntamiento de Ferrol, este lunes, acompañado del concejal de Cultura de Ferrol, Suso Basterrechea (FeC) y de Turismo, Bruno Díaz (PSOE), ha presentado la que será la séptima edición de las Meninas de Canido, desde el próximo viernes, 2 de septiembre, al domingo, día 4.

Hermida ha agradecido el apoyo del ejecutivo ferrolano, "por haber apostado por la cultura de barrio" y ha asegurado que en esta edición se darán cita unos cien artistas, "entre todas las disciplinas". Como novedad, se realizará el pintado de "una selección de 20 puertas, cuatro de ellas a tamaño real y las restantes a escala, con la intención de que se conviertan en una muestra itinerante".

Además, también ha adelanto que el director Fernando de France estará presente durante el fin de semana en Ferrol, en donde grabará lo que se realiza en este el barrio ferrolano para posteriormente realizar con este material un documental.

ÉXITO ASEGURADO

Por su parte, el concejal del Cultura de Ferrol, Suso Basterrechea, ha asegurado que "se trata del evento más significativo y que obtuvo un mayor calado de todos los desarrollados por el Ayuntamiento, por lo que su éxito está asegurado en esta nueva edición" y así ha trasladado que "es de justicia ensalzar la acogida de este tipo de iniciativas, puesto que aúnan la reivindicación con la cultura, con una propuesta que nació para dignificar un barrio y acabó revitalizando dicho lugar con los años y convirtiendo el evento en una fiesta, en una referencia en la ciudad, incluso en el resto de la región y el Estado".

Por su parte el concejal de Turismo, Bruno Díaz, coincidió con Basterrechea en el "éxito e interés que despierta esta iniciativa incluso fuera de la ciudad" y puso como ejemplo que uno de los souvenirs más vendidos este verano "ha sido la figura de las Meninas".

Su departamento, ha dicho, está trabajando para que esta iniciativa se convierta en "un atractivo turístico durante todo el año", como ya se mostró con las rutas guiadas organizadas durante la Semana Santa y para centros escolares, o el proyecto de realidad aumentada que será presentado estos días y en el que "las Meninas tomarán vida".

PROGRAMA

Además de la interpretación por parte de los artistas de su particular visión de las Meninas, la cita cuenta en paralelo con diferentes propuestas culturales y musicales.

Así, el 2 de septiembre, a las 20,00 horas, se inaugurará una exposición en el Centro Cultural Torrente Balleter del fotógrafo Vari Caramés, que lleva por título 'Meninas de Vari', además de conciertos de la Banda de Música de Ferrol, sesión vermú con Cris Lo & A Bule Bule Band, además de danza y espectáculos familiares de clown y escapismo o talleres de artes plásticas para niños.