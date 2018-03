El programa “Solidarízate” atendió a 391 unidades familiares en 2017

La concejala de Benestar Social, Saínza Ruíz, dio cuenta ayer de la ayudas municipales concecidas para las necesidades básicas el pasado año, unas medidas que beneficiaron a un total de 783 unidades familiares por un importe de 315.848,58 euros.



Dentro de estas ayudas, se encuentran varios tipos de programas como “Solidarízate”, destinado a cubrir las necesidades básicas –alimento, higiene personal y hogar– que puso en marcha el gobierno local a partir de octubre de 2016 y con el que se “conseguiu un procedemento máis áxil na concesión de axudas sen xerar listas de espera”, indicó ayer la concejala, al mismo tiempo que señaló que no existe ningún tipo de retraso en el reparto de vales de este programa desde enero de 2017 y que mensualmente se atiende a una media de 35-40 familias a través de este sistema. En total, el pasado año el plan atendió a 391 unidades familiares por un importe de 201.720 euros.

A su vez, el Concello invirtió 11.774,34 euros en el programa “Solidarízate Ópticas”, destinado a proporcionar gafas y prótesis a todas aquellas familias en riesgo de exclusión social que no puedan acceder a estos servicios –un total de 69 en 2017–.



Saínza Ruiz también mencionó el importe destinado a evitar cortes de luz a familias que no podían afrontar los pagos del recibo eléctrico y que supuso un desembolso de 26.023,27 euros y benefició a 163 familias. Además, el Concello cuenta con la llamada “caja fija” donde se engloban otro tipo de gastos relacionados con ayuda a la vivienda –alquileres, comunidad, fianzas, evitar desahucios...– (67.159 euros para 124 unidades familiares); recursos sociosanitarios –arreglos bucales, prótesis auditivas, vacunas...– (8.814,16 euros para 31 familias); y transporte y documentos –desplazamientos, consulados y consultas médicas de servicios con los que no cuenta el Área Sanitaria de Ferrol, así como las tasas para la renovación del DNI u otros documentos oficiales– (356,97 para 5 beneficiarios).



Programa “Habita”

Al total de 351.848,58 euros hay que añadirle, tal y como explicó Saínza Ruiz, la cantidad destinada a otros programas que también están funcionando como el “Habita”, un sistema pionero en el que se implican las concejalías de Benestar Social y Urbanismo e Vivenda y que favorece la posibilidad de solicitar ayudas para realizar arreglos estructurales en las viviendas y necesarios para una buena calidad de vida.



Cambiar la bañera por una ducha, mejorar la accesibilidad y movilidad o la impermeabilización de ventanas son algunos de los ejemplos que entran dentro de estas ayudas que, por el momento, fueron utilizadas para cinco reparaciones y en las que invirtió cerca del 30% del presupuesto total que alcanza los 110.000 euros. El programa, que continúa con la convocatoria de solicitudes abierta, está “funcionando moi ben” en palabras de la concejala. l