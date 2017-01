Los presupuestos estrenan un nuevo plazo de presentación, el viernes

Solo un día después de que el alcalde, Jorge Suárez, insistiese en que entregaría ayer los presupuestos, en primer lugar a PSOE y BNG, para comenzar a negociar el primer documento económico de su mandato, los grupos de la oposición recibían un correo electrónico de la jefa de gabinete de la Alcaldía citándolos para el viernes a reuniones individuales para hacerles entrega del texto, incumpliendo así una vez más los plazos anunciados. En este último había insistido, además, reiteradamente desde principios de enero.

Desde el gobierno de Ferrol en Común se aludió a “cuestións de axenda e dispoñibilidade” que se haya citado a todos los grupos el mismo día –viernes–, de modo consecutivo, desde las 9.30 horas, al tiempo que se asegura que el documento económico, con los gastos e inversiones previstos para 2017 está listo dentro del plazo de la segunda quincena de enero, “tal e como se comprometera”. El ejecutivo de Suárez confía en que todos los grupos municipales harán sus aportaciones con voluntad de diálogo, en positivo, “nun exercicio de responsabilidade e esforzo colectivo desde todo o arco da corporación por construir a cidade á que representan, democráticamente, cos seus votos no pleno”.

Este aplazamiento hasta el viernes no ha sido, sin embargo, aplaudido por la oposición. Los exsocios de gobierno de Ferrol en Común, los socialistas, criticaron esta demora, sobre todo, tal y como apuntó la portavoz del PSOE en el Concello, Beatriz Sestayo, cuando “o noso grupo tiña presentado unha proposta de orzamentos hai máis dun ano e o alcalde dixo nalgún momento que o problema era o partido socialista, que pedía partidas desorbitadas, catro meses despóis e con anuncios repetidos, vese que non foi por iso”.

De todos modos, la portavoz del grupo insistió en que los presupuestos son absolutamente imprescindibles y dijo no entender que “o goberno de Jorge Suárez se atope tan cómodo cos orzamentos do PP e, aínda que lle pese, hai un continuismo porque son orzamentos populares”. Recordó, asimismo, que las últimas modificaciones de crédito “foron pactadas co PP”. Por eso, indicó Sestayo, “espero que o venres haxa por fin uns orzamentos do cambio”.

Por su parte, el portavoz nacionalista en el Concello, Iván Rivas, reiteró que el gobierno no podrá poner como excusa al BNG para que no salgan adelante los presupuestos y aseguró que esta prórroga ha tenido resultados negativos para la ciudad, producto de la reducción en el gasto y la imposibilidad de llevar a cabo mejoras –por asumir la regla de gasto impuesta por el Ministerio de Hacienda–.

Para Rivas la ciudad necesita ya unos presupuestos y apuntó al gobierno municipal como único responsable de que esto no ocurra.

Aunque el alcalde, Jorge Suárez, destacó en varias ocasiones que las primeras negociaciones serían con PSOE y BNG “como aliados naturales” que ,a demás, le dieron su apoyo en la investidura, lo cierto es que PP y Ciudadanos también están citados el viernes para la entrega del documento. La portavoz del PP, Martina Aneiros, señaló ayer que “no deja de sorprendernos la capacidad de engaño del alcalde” y puso en duda su credibilidad “cuando no hay ni un solo día en el que sea capaz de cumplir su palabra”, en relación a la presentación de los presupuestos.