El presidente de Ferrol en Común espera presentarse a las elecciones bajo las siglas de “Actúa”

El “juego de trileros” en que se ha convertido Ferrol en Común, a juicio del que hasta este momento sigue siendo el presidente de esta formación, Carlos del Río, ha hecho que este se plantee presentarse a los próximos comicios municipales, en lo que sería, dijo, “la muerte de FeC”, porque, apuntó, “no hay peor astilla que la de la misma madera”.

Así, Del Río se refirió a que fue uno de los pilares de la gestación de Ferrol en Común, “el único que estuvo desde la primera reunión hasta colocar la última coma del programa que se pactó para el gobierno con el PSOE”, aseguró. Por esto, considera “casi de risa” que ahora se le haya dado la espalda y criticado por un hecho puntual sucedido en la última asamblea del partido.

Del Río recuerda que se le entregó un documento con las responsabilidades que ocuparía cada persona en la coordinadora de FeC, en la que él tendría la responsabilidad de Participación y Transparencia. Ajeno a que no todos conocían este texto, lo colgó en su Facebook, lo que le acarreó, dijo, “palabras gruesas” a través de un grupo de whatsapp de la coordinadora. Asegura que pidió perdón si ofendió a alguien haciendo público el reparto “pero no obtuve ni una sola respuesta”, afirma Del Río. El todavía presidente anunció que dejará el partido “porque hay mucha gente que solo busca posicionarse en los puestos de salida en las próximas elecciones” y tras este anuncio fue conocedor de que el pasado jueves se decidió en una reunión de la coordinadora de FeC abrirle un expediente de suspensión a través del comité de mediación y garantías.



Candidatura

La plataforma “Actúa”, de la que forman parte nombres como Gaspar Llamazares o Baltasar Garzón, es la opción que ahora tiene en mente Carlos del Río para ponerse al frente de una candidatura para las próximas elecciones municipales.

Del Río explicó que forma parte de esta plataforma que ya está registrada como partido y que espera que con nombres como “Actúa xa”, “Alternativa Actúa”, u otro similar, pueda presentarse a nivel autonómico y local.

Para Del Río, Ferrol en Común ha perdido su esencia de las mareas y dado demasiada importancia al “aparato de partido”. El presidente de FeC critica aspectos de gestión concreta como que no se hayan presentado los presupuestos vinculados a una moción de confianza, “lo que sería un acto de valentía política”, que se haya desestimado las remunicipalizaciones de servicios, el convenio con Defensa, el abandono de Recimil, la plaza de Armas, etc.

Del Río “salva” al alcalde, Jorge Suárez, del que dice que es “de lo mejor, un buen compañero”, sin embargo asegura que “hay gente dentro de su partido, haciéndole la cama”. El presidente de FeC asegura que su única duda con respecto a Ferrol en Común es si Jorge Suárez encabezará o no la próxima candidatura y augura que si no es así “FeC lo tendrá difícil para formar parte de las Mareas en Galicia”.

Del Río abandona el partido, “sin deudas políticas” y con ganas de articular su nueva candidatura de cara a los comicios de 2019.