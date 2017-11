El PP pide a Suárez que adjudique con “urgencia” el desarrollo de “Cinensino” y “Educando en valores”

La concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, Rosa Martínez Beceiro, denunció ayer que el gobierno de Jorge Suárez está “poniendo en peligro” la continuidad de los programas “Cinensino” –dirigido a alumnos de entre 12 y 14 años y centrado en la prevención de drogodependencias– y “Educando en valores” –destinado a niños de entre 8 y 11 años– porque la contratación para su desarrollo ha quedado desierta.

Así, tal y como indicó la edil, la única empresa que se presentó no pudo demostrar su solvencia económica y no tener deuda alguna contraída con la Seguridad Social, requisitos imprescindibles para ser adjudicataria de cualquier administración. “Tenemos que lamentar, además, que este proceso se inició tarde, como siempre, y no sabemos qué va a pasar ahora con estos dos programas con los que ya cuentan los colegios”, aseguró Martínez.

La concejala recordó ambos programas, reconocidos como de interés sanitario por la Consellería de Sanidade, se vienen realizando desde hace décadas por todos los gobiernos municipales, y comienzan en el primer trimestre del curso escolar, algo que no ha pasado este año. “Al no haberse adjudicado estos programas no sabemos cuándo tiene previsto Jorge Suárez que comiencen, lo que está claro es que los alumnos ya han perdido un trimestre sin esta actividad por culpa de su incompetencia”.

La popular, que destacó la implicación del profesorado en estas iniciativas, instó a Suárez a que “con carácter urgente adjudique el desarrollo de “Cinensino” y “Educando en valores” para evitar darle la espalda nuevamente a los jóvenes, el sector de la población con mayor riesgo en cuanto al inicio de comportamientos adictivos”, demandó la concejala Rosa Martínez.