EL PP pide al ejecutivo de Suárez que recupere el programa de emergencia para personas sin hogar

El Partido Popular reclamó ayer, a través de la concejala Rosa Martínez el Programa de Emergencia Social para personas sin techo que, indicó, “han realizado los dos gobiernos anteriores y Jorge Suárez lo tiene dos años y medio desactivado.”

Martínez Beceiro recordó que el servicio “fue pionero en Galicia” y que funcionada a través de una centralita, se localizaba a la persona sin techo, se le informaba de todos los programas municipales y se les llevaba a un centro, con especialistas que los atendían, en un programa que empezaba en la tarde-noche y se prolongaba todos los días hasta las ocho de mañana, donde “un 90% de las personas atendidas vivían en la calle.”

La concejala recordó que en los meses de invierno “se hacían recogidas de mantas y abrigos para las personas que vivían en la calle, que eran repartidas por los técnicos a las personas sin techo” y no entiende “por qué el gobierno no lo ha continuado”.

Asimismo, quiso destacar la recuperación de la mesa de coordinación de personas sin hogar “que había iniciado el PP, para que el gobierno liderara este servicio entre entidades”. En estas mesas durante el anterior mandato “participaban las entidades sociales, como también los técnicos de Bienestar Social y los voluntarios que trabajan con las personas sin hogar”, y en la actual mesa, aseguró Beceiro, “echamos en falta a las entidades que trabajan con la salud mental, como Afaes Porta Nova”,

La concejala de Bienestar Social, Saínza Ruíz, se refirió a las declaraciones de Rosa Martínez indicando que “antes había unha subvención cunha entidade, se lles daba cobixo ás persoas nunhas instalacións que non estaban habilitadas para a pernocta e logo eran atentidos polos servizos sociais”. Este contrato fue rescindido por la anterior concejala de Benestar Social, Beatriz Sestayo “porque cando eu entrei na concellería xa estaba así, pero estou de acordo con esta decisión.”

La concejala reafirmó, además, el trabajo de la mesa de coordinación de personas sin hogar “onde se incluiu a unidade de saúde mental", tal y como afirmó. l