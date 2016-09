El PP denuncia que el período medio de pago se cuadruplicó en solo un año

El concejal popular Alejandro Lagtry, que fue en el anterior mandato edil de Economía, denunció ayer que el período medio de pago económico casi se ha cuadruplicado con respecto a finales del mandato anterior. En este sentido, apuntó que si el PP había dejado la cifra en 15 días, el segundo trimestre de este año el plazo de pago es ya de 54,99 días “casi cuatro veces más y a solo cinco días de que haya que dar cuenta al organismo tutelante y que intervenga el Concello poniendo sus medidas”, explicó Langtry.

Estos plazos del período medio de pago económico figuran en la web del Ministerio de Economía y Hacienda, ya que, como criticaron desde el PP, no se ha facilitado desde el ejecutivo información al respecto, pese a haberla solicitado no solo en comisión sino a través del registro municipal.

Por eso, el concejal popular no dudó en señalar que “el bipartito que se vendió como el rey de la transparencia oculta intencionadamente la información, lo que es una vergüenza”.

Langtry recordó que la información del período medio de pago es obligatorio facilitarla e, incluso, colgarla en la página web del Concello, algo que, apunta, tampoco ha hecho hasta el día de hoy “en una demostración más de la opacidad y falta de trabajo de este desgobierno”.

El representante del grupo popular llamó la atención sobre el hecho de que “desde el pasado mes de julio solo se convocó una comisión de Economía e Facenda y considera que “entre las vacaciones de los concejales del gobierno y la campaña electoral, el bipartito de las Mareas de Podemos y el PSOE lleva más de dos meses sin trabajar, impidiendo a la oposición que fiscalice su actividad en las comisiones, porque no las convoca”.



morosidad

El edil habló también de “ocultación intencionada” para referirse al período de pago legal, que se desconoce, aunque, como señaló, el último informe de morosidad elaborado por Tesorería revelaba que “parece que se trata de un problema de retraso en la gestión de facturas y no de liquidez”, lo que el PP achaca a la “mala gestión del gobierno que está retrasando el abono de facturas”. Así, calcula que a los 77 días del último informe habrá que sumar unos 15 días más, por lo que “llevamos tres trimestres fuera del margen que marca la ley y vamos a seguir en la misma línea”, auguró Langtry.

Tampoco han conseguido datos sobre el préstamo de cinco millones que solicitó el bipartito ni del estado de ejecución del presupuesto, por lo que, indicó Alejandro Langtry, “no sabemos cuánto se ha gastado, ni de qué partidas”.

También denunció el grupo municipal del PP que la mala gestión del bipartito se traduce en la situación que vive el comercio de la ciudad y recuerda que “a estas alturas del año los comerciantes que asumieron la iluminación navideña a petición de este gobierno, todavía no han cobrado la subvención del alumbrado que el señor Suárez se comprometió a abonarles”.