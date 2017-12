El PP denuncia la inacción del gobierno local en materia de inmigración y le insta a recuperar su oficina

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Migrante, el grupo municipal del PP de Ferrol echó en cara ayer al gobierno local, encabezado por Jorge Suárez, lo “poco que le importan los inmigrantes que viven en nuestra ciudad” en referencia al “desmantelamiento” de la Oficina de Inmigración, por lo que le instó a reactivarla –al igual que hicieron el pasado mes de agosto el BNG y la asociación Movilidad Humana–, ya que “prestaba un servicio fundamental en asesoramiento y formación”, denunció la concejala Rosa Martínez Beceiro.

Asimismo, la edil quiso recordar que en el anterior mandato, con los populares al frente, se organizaban cursos de alfabetización gratuitos en gallego y castellano, “que suponen un valor añadido a la hora de integrarse y conseguir un puesto de trabajo”, así como concursos de dibujo en centros escolares para conocer la visión infantil sobre este colectivo.

Martínez Beceiro tachó de “concejalía fantasma” el área referida a Inmigación, una cartera que “nombró Jorge Suárez solamente para repartir cargos en su gobierno; en dos años cero iniciativas y cero actividades”. La popular pidió al ejecutivo local que cumpla los compromisos que adquirió referidos a la elaboración de planes de trabajo para inmigrantes, al mantenimiento y fortalecimiento de la Oficina, la habilitación de un espacio en el centro comercial Porta Nova, a la creación de políticas específicas de vivienda y la convivencia en las edades escolares. Además, destacó la labor que llevan a cabo entidades y administraciones como la oficina de Cooperación y Voluntariado del campus de Ferrol, ayudando a los inmigrantes a preparar las pruebas para obtener la nacionalidad.

Hipocresía

La responsable de Benestar Social, Saínza Ruíz, respondió a las críticas asegurando que, tras la reconfiguración de las áreas, Inmigración pasó a estar dentro de Servicios Sociales, por lo que “non existe concellería como tal, que se informen ben”.

Además, destacó que están llevando a cabo “amplas políticas e cursos de formación dende o departamento de muller –junto con el Inserta 7–, ademáis de traballar co Foro Galego de Migración” y que existe un servicio de asesoría jurídica en la Casa Solidaria, además de las prestaciones que se ofrecen en el edificio de la calle Sánchez Barcáiztegui a toda la población debido a que “non facemos algo excepcional porque cremos na igualdade das persoas”, indicó Ruíz, al mismo tiempo que criticó la “hipocresía” de los populares al ser el partido que “máis fronteiras pecha en Europa”. “O PP é o único partido que promove deixar fóra de atención sanitaria ás persoas migrantes, tanto á mocidade retornada da crise coma aos inmigrantes así que non teñen autoridade moral para falar de política migratoria e menos co que fan nos centros de internamento de extranxeiros deixando morrer a seres humanos nas fronteiras”, alegó.