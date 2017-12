El PP denuncia que el gobierno local siga bloqueando la apertura del comedor sénior de Canido

Tras la apertura pública de las ofertas técnicas para el servicio de comedores y su posterior pase a informe técnico el pasado martes en Mesa de Contratación, la concejala del grupo municipal del PP, Rosa Martínez Beceiro, denunció ayer que en el nuevo proceso de contratación del servicio de comedores senior no se contempla la adjudicación de este servicio en el Centro Cívico de Canido, sino que queda condicionado al inicio de esta actividad pendiente desde septiembre del 2015. “Es una vergüenza. Jorge Suárez sigue supeditando la apertura del comedor senior a la de la cafetería, primando intereses privados por encima de los intereses de nuestros mayores”, afirmó Martínez Beceiro, invitando a que si esa es su intención, inicie el procedimiento de concesión de este servicio.

La edil popular hizo referencia a que durante el anterior mandato –al frente del que estuvo el PP– se duplicó el número de comedores, pasando de dos –Centro de Cívico de Río Xuvia y el de Caranza– a cuatro con la incorporación de los comedores en el local de la AVV de Esteiro y en el Centro Cívico de San Pablo, dejando además finalizadas las obras en las instalaciones dirigidas a los mayores e infancia en el Centro Cívico de Canido. “Lamentamos que esta dejadez esté privando a los vecinos de este barrio de un servicio fundamental, ya que el comedor no solo sirve para ofrecer una alimentación sana y equilibrada, sino también es una forma de fomentar y favorecer la socialización entre nuestros mayores”, alegó.

“Fue el Partido Popular el que obligó a este gobierno de la Marea a incorporar en el primer pliego de contratación del servicio de comedores el del Centro Cívico de Canido, de esto hace ya más de dos años y medio, y los mayores siguen esperando”, aseguró Martínez Beceiro, que denunció que el gobierno de Jorge Suárez anunciase la apertura de este comedor hasta en cinco ocasiones.

Así, la popular se refirió a “la falta de políticas de envejecimiento activo” del gobierno local y apuntó que Ferrol tiene un censo muy envejecido, con la particularidad de que muchas personas mayores viven solas, “de ahí la importancia de este tipo de iniciativas”.

“Suárez pasará a la historia por ser el alcalde que más ha faltado a la verdad y que más veces ha dado la espalda a la política social”, manifestó la popular.

Por su parte, la concejala de Benestar Social, Saínza Ruíz, quiso salir al paso de las quejas emitidas por el PP asegurando que dicho comedor “está cerca de ser unha realidade”, debido a que el nuevo pliego que decidió hacer el gobierno local está “moi avanzado”.

Según la edil, “o PP deixara un prego en Patrimonio que non se axustaba aos que os veciños demandaban”. Por ello, aseguró que el Concello acumula un año trabajando para modificarlo y que ya está contemplado en el nuevo documento del servicio la inclusión del comedor sénior de Canido.

Desde el gobierno de Suárez aseguran que, y tras consensuarlo con los vecinos, lo más adecuado es crear el comedor en la cafetería y cuentan con tener los trámites administrativos listos a finales del primer trimestre del próximo año. Además del servicio de comedor, que estiman que beneficie a 20 personas, también entrará en funcionamiento el “Xantar na casa”, una iniciativa pensada para las personas con movilidad reducida.

El proyecto, añadió Ruíz, contempla los centros ya operativos en los barrios del Ensanche, San Pablo, Caranza y Esteiro. “Unha vez iniciada a prestación do servicio, a posta en funcionamento do servizo de comedor sénior en Canido pasará a formar parte das prestacións do presente contrato”, indican desde el Concello. Será previa modificación aprobada en los términos previstos en la cláusula 15 del contrato.

Sin comisiones

Los populares aprovecharon ayer para denunciar la ausencia de comisiones del áreas de Benestar Social durante tres semanas consecutivas, “y no será porque la responsable de esta área no tenga temas que gestionar y de los que informar a lo oposición”.

Saínza Ruíz, por su parte, justificó esta reclamación a la necesidad de “xustificar” las cinco dedicaciones de los populares, algo que afeó el grupo municipal del PP. “Cobro lo mismo haga una comisión, tres o ninguna. Las quiero para enterarme de las cosas”, alegó ayer Martínez Beceiro, apelando también a los criterios de transparencia que aparecen en la web del Concello. l