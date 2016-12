El PP denuncia que este año se han convalidado siete millones en facturas

El pleno ordinario de fin de mes llevará a aprobación facturas, a través de procedimiento de reconocimiento extrajudicial de crédito, por una cuantía de 1,2 millones de euros, que hacen que el año concluya con el reconocimiento de pagos por más de siete millones de euros.

El concejal popular, Alejandro Langtry, denunció esta situación y señaló que se trata de un tema muy preocupante, ya que a estas sumas “se añadirán más facturas que todavía no conocemos, debido a la incompetencia de un gobierno municipal que no realiza contratos o adjudicaciones de forma correcta”.

Para el PP, Jorge Suárez está llevando al Concello al absoluto colapso y señaló que en la última Comisión de Cuentas se informó de que “se están pagando facturas de 2015 y a una empresa de seguridad, que está en concurso de acreedores, y les deben todas las facturas de 2016, que suman casi 200.000 euros”. Ante esto, Langtry criticó que “así es como ayuda Suárez a las empresas y a los trabajadores de la ciudad, a los que condena al paro”.

Desde el grupo municipal popular se denunció también la gestión en áreas como Cultura donde, asegura, vienen a reconocimiento extrajudicial de crédito facturas que se han multiplicado y, apunta el que fue edil de Facenda en el anterior mandato popular “el concejal de Cultura no hace contratos, ni concursos, cada mes aumentan las facturas sin procedimiento adecuado”.

Por eso, el PP critica que “los que se vendían como adalides de la transparencia y la participación” son todo lo contrario y practican, indica, “el oscurantismo, las adjudicaciones a dedo y el procedimiento extrajudicial de reconocimiento de crédito para las facturas”.

Tras estas críticas y denuncias, el edil Alejandro Langtry, sin embargo, ofreció “la ayuda del Partido Popular” al gobierno local de Jorge Suárez, pero asegurando que lo harán “siempre que nos la pida, aunque cada día refuerzan más su sectarismo y autoritarismo porque no piden consejo, ni opinión y solo se dedican a desgestionar la administración local, en grave perjuicio para todos los ferrolanos”, afirmó el concejal popular.