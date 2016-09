El PP critica el retraso en las ayudas a la escolarización y para el comedor

El grupo municipal popular criticó ayer la situación en la que se encuentran las ayudas a la escolarización y las becas de comedor que “todavía no se han concedido a falta de tres días para el inicio del curso escolar”, algo que la concejala Rosa Martínez calificó ayer de “grave”.

Esta denuncia tuvo lugar tras la comisión de Benestar Social celebrada en la que, indicó la popular, esperaban “como mínimo la publicación de las listas”, pero actualmente el proceso se encuentra en fase de valoración de las solicitudes, “lo que nos indica que el próximo lunes más de 1.000 niños de ciclos de Educación Infantil y Primaria de la ciudad no contarán con el material necesario para iniciar la actividad lectiva”, subrayó.

Este año se han recibido un total de 1.016 solicitudes, de las cuales 659 son ayudas a la escolarización y 357 becas de comedor, tal y como informó la concejala de Benestar, Beatriz Sestayo. La responsable del departamento destacó, asimismo, que un año más se ha vuelto a registrar un importante incremento al igual que en 2015, cuando ya se tuvo que realizar una ampliación de crédito para hacer frente al número de demandas recibidas.

Precisamente, la edil popular quiso detallar las solicitudes del ejercicio anterior, que ascendieron a 620 –respecto a ayudas a la escolarización– y 353 –en lo que concierne a becas para comedor–. Esto supuso, finalmente, la adjudicación de las mismas a 1.025 niños, en el primer caso, y a 535, en el segundo. Por tanto, de acuerdo al aumento que se ha registrado en el período actual, los populares estiman que este año más menores se quedarán sin esta concesión de cara al inicio del curso.

Según Martínez, ello se debe a “la incompetencia de un gobierno que ni siquiera es capaz de resolver a tiempo las solicitudes de ayudas económicas destinadas a familias con escasos recursos”.

A su juicio, esto impide garantizar la cobertura de alimentos para desayuno y almuerzo para todos estos menores y que muchos comiencen el curso sin el material escolar necesario, algo para lo que “no existe excusa”.

“Cualquier gobierno preocupado por llevar a cabo una política de protección a la infancia no incurriría en este tipo de falta de apoyo y diligencia. Esto demuestra, una vez más, la insensibilidad del bipartito con las familias que peor lo están pasando en nuestra ciudad”, señaló la edil popular.

Por todo ello, exigió “responsabilidad a este gobierno de las Mareas de Podemos” para solucionar la situación. “Que se deje de dar titulares y acelere la respuesta a las familias solicitantes, porque los principales perjudicados por la incompetencia del bipartito son, en este caso, los menores”, añadió.



mayores

Por otro lado, la concejala de Benestar Social, Beatriz Sestayo, hizo repaso también al número de ayudas a domicilio y en el hogar que está realizando el Concello, algo que afecta al sector más mayor de la población y, en especial, a las mujeres, según destacó.

En este sentido, se están atendiendo a 196 mujeres y a 75 hombres, en lo que se refiere a dependencia reconocida, y a 99 mujeres y 19 hombres, en libre concurrencia, algo que demuestra la brecha de género que existe, ya que a partir de cierta edad “é maior o número de mulleres que viven soas”, concluyó.