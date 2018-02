El PP critica al ejecutivo que no haya sacado ni una sola plaza de empleo público en dos años

El grupo municipal del Partido Popular criticó ayer la política de empleo que lleva a cabo el gobierno de Suárez y que, como indicó la portavoz popular, “no ha creado ni una sola plaza de empleo público en dos años pese a las promesas electorales de aumentar el número de puestos de trabajo y llevar a cabo una apuesta decidida por la creación de empleo público”.

Para el PP, el alcalde y concejal de Economía, Jorge Suárez, no ha sido capaz de presentar todavía ni un solo presupuesto y, recordó, “sin el presupuesto no se aprueba la Oferta Pública de Empleo y, por lo tanto, no aumentan las plazas de empleo”.

Martina Aneiros recuerda que en el año 2016 se perdieron seis y en 2017 otras tantas, es decir, “desde que Suárez está gobernando son 12 las plazas públicas perdidas que, como mínimo, nunca se recuperarán”, afirma la portavoz.



Aneiros hizo hincapié, además, en que en el año 2016 no se presentó el borrador de presupuestos y en 2017 fue “chapucero, incompleto e inviable para que tuviera una vigencia de escasos días”. Por esta razón, señaló la edil popular, “estamos cansados de excusas de mal pagador que utiliza para tratar de tapar su pésima gestión” y acusa al regidor Jorge Suárez de ser un “mentiroso compulsivo”.