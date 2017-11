El PP alerta de un temario con errores en las bases del programa “Ferrol Emprego Xuvenil”

El concejal popular Alejandro Padilla calificó ayer de “ridícula” la situación creada con la convocatoria de cuatro plazas para el programa “Ferrol Emprego Xuvenil” cuyo temario del concurso-oposición incluye decretos y leyes que en la actualidad ya no existen al estar derogadas por otras más actuales. Así, asegura que se incluye el decreto por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Traballo e Benestar, cuando hace ya dos años que esta no existe o la Ley 56/2003 sobre empleo, que fue derogada por una nueva en 2015.

Padilla culpó al alcalde, Jorge Suárez, de falta de interés y aplicar el “corta y pega”, recordando que este método ya llevó a problemas el pasado verano con la contratación de socorristas. El PP pide la subsanación de estos fallos para no causar perjuicios a los candidatos y que no se paralice el procedimiento de contratación y, como consecuencia, no se pierda la subvención del FSE de 370.000 euros. l