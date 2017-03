Un posible pique entre dos coches se salda con dos heridos leves

Dos personas resultaron ayer heridas en un accidente de circulación en el que se vieron implicados dos vehículos, uno de los cuales protagonizaba momentos antes una persecución junto con otro turismo que se dio a la fuga.

El suceso ocurrió poco después de las 15.00 horas en la Avenida do Rey, a la altura de la puerta de Canido, cuando un Alfa Romeo tomó la rotonda de la plaza a gran velocidad y cogióla salida hacia dicha avenida, empotrándose casi de forma frontal con un Toyota Aygo que estaba parado en el semáforo.

Según relató el conductor del Alfa Romeo –B.D.R.– a los miembros de Atestados, venía escapando de otro coche que lo perseguía, un Opel Meriva Azul, cuya matrícula fue aportada por algunos testigos, lo cual permitió a las autoridades identificarlo. Según los testigos, este conductor se dio a la fuga al ver que el otro coche se siniestraba.

El joven contó a los agentes que, por causas que no precisó, el otro vehículo lo seguía de forma temeraria desde la carretera que va a dar a O Raposeiro y que intentaba escapar de él, de ahí que circulase a una velocidad inadecuada para esa vía. El joven se sometió a la prueba de alcoholemia, que resultó negativa.

Sin embargo, fuentes policiales apuntaron ayer que no podrán sacar conclusiones claras de lo ocurrido hasta que no tomen declaración al conductor del Opel Meriva, que acudirá mañana a sede policial para dar su versión de los hechos.

Esas mismas fuentes aseguraron ayer a este diario que no descartan que se tratase de un pique entre estos dos conductores, aunque las conclusiones definitivas se valorarán tras contrastar ambas manifestaciones. Fruto del impacto, los ocupantes del Toyota Aygo, que esperaban en el semáforo ajenos a estas maniobras temerarias, resultaron heridos leves. Tanto la conductora –C.L.R.–, como el copiloto –J.P.L.– fueron trasladados a los servicios de urgencias del CHUF.

Los sanitarios tuvieron que inmovilizar al hombre que iba de ocupante, ya que sufría fuertes daños cervicales y lumbares y aseguraba que se acaba de someter a una cirugía que afectaba a esas zonas del cuerpo. n