As Pontes le rindió homenaje a su preciado grelo

Una de las citas ineludibles en cada Carnaval es la Feira do Grelo de As Pontes, que ayer celebró su trigésimo séptima edición con un inmejorable estado de salud. Cientos de vecinos y visitantes disfrutaron a lo largo de la mañana del programa diseñado por la Concejalía de Cultura para la ocasión y que arrancó con el certamen de grelos en el que participaron más de 40 productores.



Así, Josefa Basoa, de Espiñaredo, y ya galardonada en años anteriores, logró el primer premio valorado en 300 euros por la calidad de sus grelos. El segundo y tercero, de 250 y 200 euros, respectivamente, fueron para Josefa Figueiras y Cynthia Arias.



Además, el jurado concedió en esta ocasión cuatro accésits en la categoría de calidad del grelo, tras acordar declarar desierto el concurso de decoración de cestas. Los reconocimientos de 60 euros fueron para María Emérita Pico Doce, Telmo Carballeira, Raquel Carballeira y María José Castro. El jurado también concedió por tercera año consecutivo el premio Alexandre Pérez-Sindín, instaurado en honor a uno de los vecinos fundadores de la Feira do Grelo en reconocimiento a su labor de promoción de la cultura local. En esta ocasión recayó en la vecina Purificación Franco, que recibió una figura conmemorativa.



Otro de los puntos fuertes de la jornada es la tradicional degustación de cocido de la que este año se sirvieron unas 400 raciones en el patio del colegio Santa María. Un menú a base de sopa de cocido, cocido con grelos, costilla, lacón, chorizo, garbanzos y patatas y una sobremesa a base de requesón de A Faeira con miel de Goente que muchos optaron también por degustar en la intimidad de sus casas, puesto que se hacían raciones para llevar. No faltó tampoco a su cita en el apartado gastronómico la freixoeira instalada en la avenida da Coruña.



Junto a estas propuestas compartieron escena otra de carácter expositivo la muestra de tornado y talla en madera, a cargo de la Asociación de Amigos da Madeira, o la I Mostra da Camelia, organizada por primer año por Aicam, que trajo a As Pontes, concretamente a la plaza América, diferentes variedades de esta planta. Compartiendo espacio también se encontraba la Feira Son de Campo, una propuesta que aterrizó en la localidad ya el sábado de la mano de la Federación de mulleres rurais Fademur con productos autóctonos entre los que se incluyen alimentación, regalos, cosmética o joyería.

Además, a lo largo de la mañana, la Federación de Razas Autóctonas de Galicia mostró ejemplares de can de palleiro, porco celta, gallina de Mos y oveja gallega en una carpa ubicada en la calle Alexandre Bóveda.



Un completo programa aderezado de la mejor música en la calle a cargo de formaciones como No Combaro, Radios Cos, Os Feroces da Galgueira y Alfaia a los que, a partir de las 18.30 horas les tomaría el relevo en el Cine Alovi, Pelepau, una formación de percusionistas con una puesta en escena dinámica y participativa con el público, que interpretaron adaptaciones de canciones populares de diferentes orígenes.