El pleno tumba el primer intento real de unos presupuestos en este mandato

Ni las explicaciones sobre la ne cesidad de reinvertir el superávit, calculado en unos 2,2 millones, ni de salvar la Oferta de Empleo Público –OEP– pese a la petición de la representación sindical de los trabajadores a través de un escrito a los grupos fue suficiente para que los grupos de la oposición diesen el visto bueno a las primeras cuentas presentadas por el gobierno de Jorge Suárez.

El contenido del documento, que tendría una mínima vigencia dadas las alturas del año, fue criticado por ser una copia del presupuesto prorrogado de 2015, del PP, sin embargo fue este grupo político –además de la edil de Ciudadanos, Ana Rodríguez Masafret– el que impidió que el texto económico saliese adelante, con sus votos en contra –11+1– y las abstenciones de PSOE, BNG y la edil no adscrita, Esther Leira. El presupuesto no pasará a la historia por ser el más corto, ya que, pese a los siete votos a favor del equipo de gobierno, no fue aprobado y no volverá a pleno.



Críticas

Todos los grupos de la oposición aprovecharon la sesión plenaria de ayer para criticar al gobierno y al alcalde, Jorge Suárez, por traer las cuentas municipales de 2017 a poco más de un mes de que concluya el año.

La portavoz del Partido Popular, Martina Aneiros, versionó la fábula de Pedro y el lobo para convertirla en la de Suárez y el presupuesto y recordó las fechas sobre la presentación de los mismos dadas desde mayo de 2016 hasta ahora, sin que hayan venido a pleno hasta el momento.

Calificó el texto económico como “su Pepito grillo”, convirtiendo así a Suárez en un particular Pinocho, al que acusó “de una sarta de mentiras y engaños”.

La tercera alusión literaria –en este caso adaptada a dibujos animados– convirtió al regidor en Willie Fog, acusando al regidor de pasar de ser “el alcalde activista al alcalde turista”, en alusión a sus viajes fuera de la ciudad.

Aneiros calificó de “vergonzoso” que, transcurridos más de dos años desde su llegada a la Alcaldía, “tenga la desfachatez de presentar un borrador que en caso de que entre en vigor tendría una vigencia de horas”.



La portavoz socialista, Beatriz Sestayo, habló de unas cuentas “kafkianas” y aseguró que el documento “non inclúe nin un só dos compromisos acadados coa cidadanía”. Sestayo hizo un relatorio de las peticiones de su grupos para incluir en inversiones en unos presupuestos y pidió al regidor que “recapacite no que está traendo ao pleno e de como é capaz de traer unhas contas que non presentan nin unha soa inversión para a cidade”.

Por su parte, Iván Rivas acusó al ejecutivo de presentar los mismos presupuestos que los prorrogados del PP y calificó el debate de “o máis ridículo e grotesco”.

De todos modos, Rivas justificó su abstención para que el gobierno no pudiese tener excusas “sacarlle a careta e demostrar que son ridículos na súa política”.

También se abstuvo la edil no adscrita Esther Leira, que en su día formó parte del equipo de gobierno, y que no dudó en criticar un “orzamento, que xa leva por apelido de trámite”. Denunció así que por muy complejo que hubiese sido aprobar algún presupuesto “a proba do algodón era telo intentado” en 2015, 16 o 17, y no esperar al último mes “cando nunca se abriu unha negociación orzamentaria”.

La edil de Ciudadanos, Ana Rodríguez, votó en contra de las cuentas y recomendó al alcalde “que busque el consenso con los grupos para los presupuestos del año 2018”. De no conseguirlo, dijo, animó al regidor a vincular el nuevo texto económico a una moción de confianza, ya que “se está perdiendo un tiempo precioso”, concluyó.